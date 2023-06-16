Минобороны о боях в Запорожской области: "Враг стягивает войска с других направлений"

Силы обороны Украины продолжают проводить как наступательные, так и оборонные действия и имеют частичный успех. Наши войска действуют в условиях авиационного и артиллерийского превосходства врага. Об этом, как сообщают "Комментарии", сообщает заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

ВСУ идет вперед

На направлениях, где ВСУ в обороне, ни одна позиция не потеряна и враг не смог продвинуться, сообщает Анна Маляр. В частности, на востоке Силами обороны Украины ведутся как оборонительные, так и контрнаступательные действия. Здесь враг пытается вытеснить наши войска с занимаемых позиций, ведет штурмовые действия на нескольких направлениях, в частности на Лиманском.

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На Бахмутском направлении общая интенсивность боевых действий несколько снизилась.

"Наши войска проводят наступательные действия на отдельных участках, занимая господствующие высоты, лесополосы с целью постепенного вытеснения врага от подступов к Бахмуту. Враг прилагает все усилия, чтобы остановить наступательные действия наших сил обороны", — пишет Анна Маляр.

В ответ противник сейчас держит значительное количество сил, которые продолжает наращивать, перемещая на Бахмутское направление дополнительные подразделения с других направлений.

На юге ВСУ ведут активные наступательные действия по нескольким направлениям сразу. Здесь Силы обороны продвинулись до двух километров в каждом направлении.

"На Бердянском и Мариупольском направлениях враг стягивает войска по другим направлениям и увеличивает огневое влияние. Кроме того, наши войска сталкиваются со сплошным заминированием полей", — также отмечает Анна Маляр.

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