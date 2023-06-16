Война в Украине: что в ближайшее время ждать от Киева и Москвы – почему напряжение нарастает

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Кравцев Сергей
Украинское контрнаступление и разные заявления вокруг этого, результаты Рамштайна-13 и возможное закулисье, очередные "миротворцы" (теперь африканские) в Киеве. Что можно сказать об этих процессах сейчас – и чего ожидать в ближайшем будущем? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.
Война в Украине. Фото: Минобороны Украины
Руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности эксперт-международник Игорь Соловей рассуждает так:
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По словам эксперта, Украина и ее партнеры решительны в своих планах и готовятся к освобождению украинских территорий. Об этом, отмечает он, свидетельствуют результаты "очередного Рамштайна": сформирована "авиационная коалиция"; снаряды, ракеты, необходимое вооружение и дальше будут поставляться Украине в необходимых объемах.
Таким образом напряжение нарастает, констатирует эксперт, по мнению которого будущее мирового порядка формируется сейчас в Украине.
Политический эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова уверена, что Путин запугивает всех этих миротворцев. Сегодня, например, баллистики и "Кинжалы" приветствовал африканцев в Украине.
Оружие. Далее, как и прежде нам нужно оружие, финансовая поддержка, техническая помощь, уверена Татьяна Лупова. За нашими спинами Европа и в мире это должны помнить, резюмирует она.
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