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Война в Украине: что в ближайшее время ждать от Киева и Москвы – почему напряжение нарастает

Россия понимает, что Украина готовится деоккупировать свои территории, однако хочет защитить награбленное

сегодня, 13:50
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Автор:

Кравцев Сергей

Украинское контрнаступление и разные заявления вокруг этого, результаты Рамштайна-13 и возможное закулисье, очередные "миротворцы" (теперь африканские) в Киеве. Что можно сказать об этих процессах сейчас – и чего ожидать в ближайшем будущем? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Война в Украине: что в ближайшее время ждать от Киева и Москвы – почему напряжение нарастает

Война в Украине. Фото: Минобороны Украины

Будущее мирового порядка формируется сейчас в Украине

Руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности эксперт-международник Игорь Соловей рассуждает так:


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"Лето традиционно должно быть спокойным. Но в этом году точно таковым не будет. И точно – не для Украины и нескольких стран. Ведь к этому периоду шла подготовка весь год. Лето в Украине станет решающим в будущих планах украинцев, а также России, Европы, США и многих других.

По словам эксперта, Украина и ее партнеры решительны в своих планах и готовятся к освобождению украинских территорий. Об этом, отмечает он, свидетельствуют результаты "очередного Рамштайна": сформирована "авиационная коалиция"; снаряды, ракеты, необходимое вооружение и дальше будут поставляться Украине в необходимых объемах.

"А Россия хочет защитить награбленное (легитимизировать завоевание районов Херсонской и Запорожской областей). И в идеале – еще и избежать наказания за это (отмена санкций, прекращение преследования российских чиновников в международных судах и т.п.), – объясняет Игорь Соловей. – Для этого в бой идет и пропаганда, и шантаж (ядерным оружием, например) и угрозы (как массированный обстрел Киева ракетами "Калибр" в день посещения столицы Украины африканскими лидерами)".

Таким образом напряжение нарастает, констатирует эксперт, по мнению которого будущее мирового порядка формируется сейчас в Украине.

В действиях Путина нет ни логики, ни смысла

Политический эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова уверена, что Путин запугивает всех этих миротворцев. Сегодня, например, баллистики и "Кинжалы" приветствовал африканцев в Украине.

"Нормальному человеку это сложно понять, ведь он руководствуется логикой и здравым смыслом. А в действиях Путина нет ни логики, ни смысла. Он сам понимает только силу и применяет так же силу, – объясняет эксперт. – Кто и о чем с ним будет договариваться? После угроз от его придворных глашатаев о применении ядерного оружия, после подрыва Каховской ГЭС, после минирования титанового завода в Армянске. Очевидно, что говорить не о чем. Но африканцы об этом не знают. Или не хотят знать".

Оружие. Далее, как и прежде нам нужно оружие, финансовая поддержка, техническая помощь, уверена Татьяна Лупова. За нашими спинами Европа и в мире это должны помнить, резюмирует она.

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Источник: https://comments.ua/
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