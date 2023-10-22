Главные события уходящей недели – какие сигналы получила Украина

На уходящей неделе Украина перешагнула за 600-й день полномасштабной войны с Россией, получив новое вооружение для противостояния этой агрессии, а также заверения союзников, что они не оставят нас, несмотря на эскалацию на Ближнем Востоке, которой им также приходится уделять внимание. В свою очередь, российский диктатор Путин продолжает искать возможности для продолжения войны (на этот раз отправившись на поклон в Китай), параллельно с этим не оставляя надежду на переговоры, пока его армия не разгромлена. Эксперты по доброй традиции проанализировали для издания "Комментарии" ключевые, по их мнению, события уходящей недели (с 16 по 22 октября) для Украины.

Поддержка Украины. Фото: из открытых источников

Байден поставил знак равенства между боевиками ХАМАС и РФ

Эксперт Украинского института политики Николай Спиридонов рассуждает следующим образом:

У этого обращения есть все шансы стать историческим. И, возможно, он будет событием е просто недели, но и – десятилетия и даже более длительного периода. По факту, Байден поставил знак равенства между боевиками ХАМАС и РФ Пояснив, что у них общие цели – нападать на соседние демократии. Также Байден сделал срочный запрос в Конгресс касательно выделения 100 млрд долларов на поддержку Израиля, Украины, а также Тайваня. Причем, есть информации, что Украине из общей суммы планируют выделить около 60 млрд". "Главным событием недели в международной политике стало обращение президента США Джо Байдена к американской нации

Американский лидер, продолжает эксперт, четко подчеркнул, что сейчас мы живем в переломном моменте. И нельзя диктаторам, террористам позволить чувствовать себя безнаказанными. Исторические уроки показывают, что это опасно для мира в целом.

"Надеюсь, это выступление Байдена подтолкнет не определившихся представителей политикума США к правильным действиям", – отмечает Николай Спиридонов.

По его словам, также в фокусе внимания оставалась война между Израилем и ХАМАС.

"Некоторые эксперты опасаются, что будет распорошено внимание Запада, что Украина станет получать меньше поддержки. Я думаю иначе. Учитывая уровень израильского лобби в США, если помощь Украине идет в пакете с помощью Израилю, это гарантирует ее получение. А вот союзникам РФ, тому же Ирану, действительно, придется распорошивать усилия и, возможно, меньше вооружать Россию, учитывая необходимость самому быть готовым к войне с Израилем", – аргументирует собеседник "Комментариев".

Что касается внутренней политики Украины, тут Николай Спиридонов обращает внимание на то, что принят в первом чтении госбюджет, где на образование и науку заложено на 22% больше, чем в прошлом году.

"До 20 ноября парламент должен окончательно проголосовать за главный финансовый документ страны. Несмотря на все проблемы, образование остается одним из приоритетов. И это важно для нашего будущего – сохранить преподавательский состав, научный потенциал", – поясняет эксперт.

Он также акцентирует, что Украина на уходящей неделе вступала в отопительный сезон. И в тех городах, которые не на линии прямого боестолкновения, отопление подключают планово, практически без срывов.

Новые технологии помогают отстаивать наш суверенитет

Политтехнолог Петр Охотин основным событием недели называет удачные отработки полученными Украиной от США ракетами ATACMS по врагу. Известно, напоминает он, что, как минимум, "прилеты" были по аэродромам временно оккупированных Луганска и Бердянска, где располагалась вражеская боевая авиация.

"Это прекрасное доказательство того, как новые технологии помогают отстаивать наш суверенитет", – подчеркивает эксперт.

Еще одним значимым событием он считает поражение украинскими дронами российского военного лагеря у аэродрома "Халино" в Курской области.

"В этих событиях я вижу свидетельство того, что украинская армия становится более технологичной, – отмечает Петр Охотин. – Преимущества в технологиях увеличивают способности Украины к асимметричным действиям. И лишь так можно преодолеть тактику индустриальной войны, которую ведет против нас Российская Федерация".

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