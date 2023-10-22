Главные события уходящей недели – какие сигналы получила Украина

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Кравцев Сергей
На уходящей неделе Украина перешагнула за 600-й день полномасштабной войны с Россией, получив новое вооружение для противостояния этой агрессии, а также заверения союзников, что они не оставят нас, несмотря на эскалацию на Ближнем Востоке, которой им также приходится уделять внимание. В свою очередь, российский диктатор Путин продолжает искать возможности для продолжения войны (на этот раз отправившись на поклон в Китай), параллельно с этим не оставляя надежду на переговоры, пока его армия не разгромлена. Эксперты по доброй традиции проанализировали для издания "Комментарии" ключевые, по их мнению, события уходящей недели (с 16 по 22 октября) для Украины.
Поддержка Украины. Фото: из открытых источников
Эксперт Украинского института политики Николай Спиридонов рассуждает следующим образом:
Американский лидер, продолжает эксперт, четко подчеркнул, что сейчас мы живем в переломном моменте. И нельзя диктаторам, террористам позволить чувствовать себя безнаказанными. Исторические уроки показывают, что это опасно для мира в целом.
По его словам, также в фокусе внимания оставалась война между Израилем и ХАМАС.
Что касается внутренней политики Украины, тут Николай Спиридонов обращает внимание на то, что принят в первом чтении госбюджет, где на образование и науку заложено на 22% больше, чем в прошлом году.
Он также акцентирует, что Украина на уходящей неделе вступала в отопительный сезон. И в тех городах, которые не на линии прямого боестолкновения, отопление подключают планово, практически без срывов.
Политтехнолог Петр Охотин основным событием недели называет удачные отработки полученными Украиной от США ракетами ATACMS по врагу. Известно, напоминает он, что, как минимум, "прилеты" были по аэродромам временно оккупированных Луганска и Бердянска, где располагалась вражеская боевая авиация.
Еще одним значимым событием он считает поражение украинскими дронами российского военного лагеря у аэродрома "Халино" в Курской области.
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