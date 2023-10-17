"Прилеты "ATACMS" по вражеским аэродромам: в ВСУ сняли интригу

Если информация об ударах по аэродромам, где располагалась российская авиация, подтвердится, то это очень хорошая новость, потому что вертолеты часто используются противником на передней линии фронта. При этом, чем именно техника могла быть поражена – пока неизвестно. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире "Радио Свобода" сделал представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Вертолет. Фото: из открытых источников

"Что, как и чем было поражено, я не имею возможности вам об этом говорить, возможно кто-то позже об этом расскажет. Но, в конце концов, поражение такой техники как вертолеты противника, которые он использует — Ка-52, Ми-24 — безусловно, это хорошо для нас. Потому что вертолеты вместе с тактической авиацией постоянно работают на фронте, на передней линии",- заявил Игнат.

При этом представитель командования Воздушных сил напомнил историю с уничтожением военной техники врага на аэродроме в ранее оккупированной Чернобаевке. Они уже выглядели "как многосерийное кино".

Юрий Игнат отметил, в Чернобаевке противник постоянно держали свою авиацию, чтобы оперативно подымать ее и наносить удары. Похожая история и здесь – Луганск и Бердянск недалеко от линии фронта и на аэродромах этих городов было много вражеской авиации.

Отметим, украинские защитники сегодня ночью нанесли серию ударов по вражеским аэродромам во временно оккупированном Луганске и Бердянске. Об этом сообщил в Telegram СтратКом ВСУ.

Позже появилась информация от оккупантов, которые заявили, что ночные удары украинской армии по аэродромах вблизи временно оккупированных Луганска и Бердянска стали "самыми серьезными" с момента начала Россией так называемой "СВО". Оккупанты посчитали, что Украина ударила ракетами "ATACMS", которых на самом деле пока что на вооружении ВСУ нет.



