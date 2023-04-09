Чем запомнилась неделя – как произошедшее повлияет на будущее в Украине

Первая полноценная неделя апреля завершается, по словам президента Украины Владимира Зеленского, с хорошими результатами для нашей страны – в оружии, в поддержке, в расширении связей. Расширяется и НАТО, что также радует. Как и информационный шум вокруг грядущего украинского контрнаступления, что точно не добавляет спокойствия российским агрессорам. Как и крайне важный визит украинского президента в Польшу. Эксперты уже традиционно анализируют для издания "Комментарии" другие важные события недели (с 3 по 9 апреля), а также их вероятное влияние на наше будущее.

Итоги недели для Украины. Фото из открытых источников

Есть три важных элемента уходящей недели

Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", первый зампредседателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк отметил три важных момента уходящей недели.

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Очень серьезная тема, мы несем большие потери Следует срочно менять подходы А именно – ликвидировать АРМУ (Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений) или хотя бы переводить все соответствующие операции на " ПроЗорро ". Кроме того, важно принятие нашим парламентским комитетом закона о перезагрузке таможни Надеемся на скорое решение в зале заседаний Рады. Это позволит принести в бюджет сотни миллиардов от нормальной работы таможни", – поясняет Ярослав Железняк. "Среди таких – расследование нашей Временной следственной комиссии по злоупотреблениям на продаже конфискованных российских и белорусских активов

Он также обратил внимание на актуализировавшийся под визит в Польшу президента Украины вопрос "зернового кризиса" – протестов местных фермеров из-за того, что более дешевая украинская аграрная продукция заполонила польский рынок.

"Относительно зерна и Польши – надеемся, это не будет иметь как экономических, так и (главное!) дипломатических последствий", – отмечает нардеп.

"Сливы" якобы из Пентагона касательно грядущего контрнаступления ВСУ оказались в центре внимания на уходящей неделе

Политический эксперт Богдан Мирошников считает, что одной из топ-тем уходящей недели явно стали "сливы" якобы из Пентагона касательно грядущего контрнаступления ВСУ, а также ряда других конфликтных зон, в том числе — Ближнего Востока, взаимоотношений с Китаем и так далее.

"Есть два подхода к этому. Первый — мы имеем дело с явным российским фейком. Второй – это целенаправленной информационно-психологическая операция (ИПСО) Украины и Запада с целью запутать противника. Следует понимать, что любые планы, особенно касательно общевойсковых операций, каковой является планируемое широкомасштабное наступление ВСУ, имеют определенный уровень допуска. И круг лиц, имеющих такой допуск, невелик. И вычислить виновного в "сливе" можно. А наказание за подобное – серьезная уголовная статья. Крест не просто на дальнейшей карьере, но и, возможно, на свободной жизни вообще", – поясняет эксперт.

Он обращает внимание, что на этой неделе президент Зеленский создал 19 новых военных администраций. Причем, в основном, на временно оккупированной части Запорожской области.

может быть частью определенной ИПСО. Пусть противник запутывается, гадает, нервничает, пытаясь понять, куда же мы нанесем основной удар. А, может, удары? Будет ли это в Запорожской области (а если будет – то где) или где-то еще? И чем больше враг будет метаться в сомнениях, тем лучше для нас, – уверен Богдан Мирошников. – В случае же, если мы имеем дело с очередным российским фейком с целью дискредитации нашего военного-политического руководства и союзников, он вряд ли повлияет на объем предоставляемой нам помощи. Но лишь время покажет – что стоит за появлением "сливов" на самом деле". "И это, как и вышедшая в тот же день (7 апреля) новость о "сливе" касательно того, как ВСУ готовят к контрнаступлению

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