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Перед контрнаступлением: Зеленский создал военные администрации на временно оккупированных территориях

Военные администрации созданы на оккупированной территории Запорожской области

сегодня, 15:45
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Автор:

Константин Куликов

Сегодня своим указом президент Украины Владимир Зеленский согласовал образование военных администрации на территориях Запорожской области, большинство из которых пока оккупированы рашистами. Создание администраций осуществлено во исполнение закона Украины "О правовом режиме военного положения". Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на сайт главы государства.

Перед контрнаступлением: Зеленский создал военные администрации на временно оккупированных территориях

Пологи знаходяться під російською окупацією

В частности, военные администрации созданы на территориях Пологовского, Васильевского, Мелитопольского и Бердянского временно оккупированных районов.


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Так, в Васильевском районе созданы Днепрорудненская городская военная администрация, Энергодарская городская военная администрация и Каменско-Днепровская городская военная администрация.

В Пологовском районе – Молочанская городская военная администрация, Розовская поселковая военная администрация.

В Бердянском – Черниговская поселковая военная администрация.

"Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, Запорожской областной государственной администрации осуществить в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения" меры, связанные с образованием военных администраций, указанных в статье 1 настоящего Указа", — говорится в тексте указа.

Напомним, что в ближайшее время ожидается украинское контрнаступление. Когда оно начнется и где, знает ограниченное количество людей. А часть заявлений по этому поводу является дезинформацией, рассказал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Между тем, в Сети выложили документы, в которых якобы раскрывается информация об украинском контрнаступлении.

Россия же начала формировать штурмовые отряды для боев в городах.



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