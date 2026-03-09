Від дрібного комерсанта до «короля митниці» – хто такий Сеяр Куршутов

"Коментарі" часто пишуть про сумнівні операції при постачанні всього необхідного для ЗСУ і особливо часто до цього переліку потрапляють дрони, які так необхідні на фронті. І як виявилося, у цей сегмент ринку міг проникнути, як завжди непомітно для інших, "король контрабанди" Сеяр Османович Куршутов.

Сеяр Куршутов. Фото портал "Коментарі"

37-річний уродженець Молдови прославився на загальнонаціональному рівні – його звинувачували, він звинувачував, проти нього запровадили санкції РНБО, він їх заперечував. Ми вирішили розібратися, у чому феномен Сеяра Куршутова.

Куршутов: від дрібного бізнесмена до ключового гравця у національній контрабанді

Невідомість – ось ключове слово, яке характеризує перші 30 років життя Сеяра Куршутова. Але вже через 3 – загальнонаціональна популярність та сумнівне звання "короля контрабанди". До серпня 2018 даних у ЗМІ про Сеяра Куршутова фактично не було, а коли вони з'явилися, він уже став одним із ключових гравців в українському бізнесі, чому здавалося б, ніщо не віщувало.

Так, уродженець Кишинева, куди його батьків – кримських татар, занесло внаслідок депортації, займався у Криму якимось бізнесом через фірму "Чисте місто плюс", слідів якої знайти не вдалося. Тоді компанія заборгувала 3,1 млн. грн. за несплату податків. Заради вивезення варто зазначити, що за вивіз сміття в столиці Криму на той момент відповідала компанія "Чисте місто", яка належала уряду автономії.

Однак, коли прізвище Сеяра Куршутова вперше прозвучало у ЗМІ у серпні 2018 року, це була єдина відома про нього інформація. Так, видання Forum першим назвало прізвище уродженця Кишинева як одного із ключових учасників національних схем контрабанди, які існували в Україні з 2016 року. За даними видання, в Україні функціонував "Офіс контрабанди", який заробляв гроші на незаконних махінаціях під час імпорту товарів в Україну. Його кадровий склад видання описувало так:

— Сеяр Куршутов – політичний "дах", налагодження контактів та зв'язків із прокуратурою, МВС, народними депутатами, звіти перед керівництвом;

— Ігор Олексюк та Сергій Коваленко, співробітники СБУ – оперативна робота, контроль "4-го відділу" "главка К", наїзди на чесних імпортерів та митників, ініціація та впровадження нових контрабандних схем;

— Віктор Шерман – інкасація "чорної готівки", переговори та наїзди на всіх учасників схеми мінімізації митних платежів, як відомий в Одесі контрабандист.

Бенефіціар роботи "Офісу контрабанди" Forum називав народного депутата України від БПП – Олександра Грановського, якому приписувалося кураторство над правоохоронними органами. Також "Офіс" функціонував завдяки роботі управління "К" (Головне управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ) в особі першого заступника голови СБУ Павла Демчини, а також креатури нардепа Грановського.

Треба сказати, що зв'язка Грановський – Демчина неодноразово звучала і до серпня 2018 року, наприклад, з вуст тодішнього нардепа Сергія Лещенка, котрий прямо звинувачував їх у наїздах на бізнес. Однак прізвище Сеяра Куршутова тоді було названо вперше.

Ймовірно, причиною підсвічування того самого "Офісу контрабанди" стала війна з контрабандою, яку влітку 2018 року розпочав тодішній прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Сімейний бізнес у Криму та паспорт РФ – навіщо нардепу уродженець Криму

Але яким чином сталося так, що той, хто "дивиться" за силовими органами країни, зробив своїм партнером у бізнесі на мільярди, вчорашнього пересічного бізнесмена з Криму? Можливою відповіддю на це запитання є рішення Каланчацького райсуду Херсонської області від 26 травня 2016 року.

Суддя ухвалив оштрафувати Сеяра Куршутова за незаконний в'їзд до окупованого Криму на 1700 гривень та стягнути 275 гривень судового внеску. Мабуть, чоловік просто не хотів, щоб хтось знав про його подорож на півострів, але чому?

Найімовірніший варіант відповіді це питання — робота ТОВ "П'ять принципів" у тимчасово окупованому Сімферополі, що займається стоматологічної практикою. Її власником за даними російських баз даних є Осман Сейдаметович Куршутов, а її директором свого часу був Амет Османович Куршутов.

З урахуванням збігу по батькові всіх трьох можна припустити, що в окупованому Криму ведуть бізнес батько та брат українського "короля контрабанди". Більше того, як писали "Коментарі", родичем може бути і так званий міністр внутрішньої політики, інформації та зв'язку Криму, призначений окупаційною владою – Альберт Куршутов. За даними деяких ЗМІ, батько Сеяра Осман Сейдаметович Куршутов за професією є лікарем-анестезіологом

Зрештою, як стверджував пізніше екс-глава Луганської ОДА та волонтер Георгій Тука, Сеяр Куршутов є громадянином РФ, який отримав паспорт 24 червня 2014 року та індивідуальний податковий номер 910303848506.

Як повідомляли свого часу ЗМІ, Олександр Грановський може бути пов'язаний із контрабандою товарів з окупованого Криму, зокрема, цигарок, і мати для подібних операцій людину із сімейними зв'язками на окупованому півострові.

Втім, остаточна відповідь на запитання – чому Сеяр Куршутов за версією ЗМІ зайняв таке важливе місце у роботі контрабандних схем, ймовірно знають тільки він сам та Олександр Грановський. Знайомство з останнім "король контрабанди" пізніше визнав.

Король помер – нехай живе король: що змінила нова влада

До 2019-го року прізвище Олександра Грановського стало вже не тільки одіозним, але й таким, що проходить цілою низкою кримінальних проваджень, у тому числі за межами України, тому можливості для оперативного управління "Офісом контрабанди" він втратив. Останнім дзвінком для нього стали відкриті заяви новопризначеного голови Держприкордонслужби Сергія Дейнека, який нині також підозрюється у хабарництві, про контроль "Офісу Грановського" над контрабандою в присутності нового президента Володимира Зеленського на Закарпатті. У результаті екс-нардеп залишив Україну.

Однак, незважаючи на гучні заяви, судячи з даних журналістських розслідувань, "Офіс" продовжував успішно функціонувати і його збитки для України в 2020 році оцінювалися від 28 млрд грн. до приблизно 3 мільярдів доларів щорічно.

Але як вийшло, що з України вижили Олександра Грановського, а тіньові фінансові потоки залишилися, та ще й контролюються його протеже?

Є дві версії – від банального "вирішення питання", яке нібито мало місце, з Ігорем Коломойським за 10 млн дол., до значно соліднішого прикриття в Офісі президента України, заснованому на "справі судді Чауса".

Нині забута справа судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса, якого називали "кишеньковою суддею Адміністрації президента України" Петра Порошенка, ґрунтувалася на наступному.

Підозрюваний в отриманні хабара у 150 тисяч доларів, працівник Феміди втік до Молдови за допомогою своїх адвокатів Андрія Смирнова та Кіма Веремійчука. Згідно з документами, адвокати привезли суддю 10 серпня до підземного паркінгу за адресою: Протасов Яр, 8, де його було передано до рук співробітникам спецслужб, а в 20-х числах серпня залишив територію України. "Коридор" на кордоні з Молдавією в районі прикордонного переходу Білгород-Дністровський, нібито забезпечував саме Сеяр Куршутов, залучаючи до цього власного кума, тодішнього голову Держприкордонслужби України Віктора Назаренка.

Остаточною точкою у цій справі можна вважати 10 вересня 2019 року, коли Андрій Смирнов із практикуючого адвоката став заступником голови Офісу президента України, тоді ще Андрія Богдана. Будучи креатурою останнього, Смирнов проте залишився і після звільнення свого шефа, що спричиняло його протистояння з новим шефом Офісу – Андрієм Єрмаком. Ймовірно, відлунням того конфлікту і стала значно більша увага до Сеяра Куршутова, що нарешті вилилося в персональні санкції РНБО у квітні 2021 року. Тим самим на офіційному рівні його було визнано одним із ТОП-контрабандистів України.

Однак Сеяр Куршутов категорично спростовував це звинувачення і, у свою чергу, звинуватив СБУ в тому, що воно вимагало хабарі від 100 тисяч до 3 млн дол. з особи за невключення до списку санкцій. Бізнесмен не обмежився заявами та подав до суду на президента України з вимогою скасувати ухвалений указ №169. Щоправда, судячи з наявних судових документів, позов так толком і не почали розглядати. Втім, головного для себе Куршутов все ж таки домігся – в указі №219 від 4 квітня 2024 року про продовження санкцій проти контрабандистів прізвища Сеяра Куршутова вже немає.

Цікаво, що буквально наступного місяця почалися проблеми у покровителя Сеяра Куршутова – Андрія Смирнова. САП та НАБУ оголосили про підозру вже екс-заступник голови ОП України в незаконному збагаченні на 15,7 млн грн. А ще через рік його навіть посадили до СІЗО, звідки він швидко вийшов під заставу.

Без громадянства, але із замовленнями на дрони та ставкою на Арестовича – плани Сеяра Куршутова на майбутнє

Як повідомляли "Коментарі", у березні 2025 року Бюро економічної безпеки при процесуальному керівництві Офісу генпрокурора відкрило кримінальне провадження за ч.5 ст.191 ККУ – присвоєння або розтрата майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем у зв'язку з постачанням дронів для Агентів. За версією слідства 5 компаній — ТОВ "Євро Таннелс", "АРЕС.", "Коляда КА", "ГЕ Технолоджі" та "Флайтех Україна" під контролем одних осіб створюють нібито конкурентні умови на тендерах із закупівлі БПЛА для ЗСУ. І може йтися про сотні мільйонів гривень, якщо не мільярди. Принаймні виторг лише однієї з компаній, ТОВ "Арес.", зріс за рік майже в 40 разів – з 6,1 до 238 млн грн.

Однією із сполучних ланок у цій схемі є співвласник ТОВ "ГЕ Технолоджі" Гліб Лобов, якому також належать 69,62% у ТОВ "Тусана" (сфера діяльності – сільське господарство, статутний фонд – 9 млн 120 тисяч гривень). До того власником цієї частки була дружина Сеяра Куршутова, громадянка Білорусі Катерина Любчик. До речі, всі легальні активи самого "короля контрабанди" записані саме на дружину, сам він за даними інформаційно-аналітичного сервісу YouControl був співзасновником двох компаній і зареєстрований ФОПом. Щоправда активи Катерини Любчик також формально серйозно схудли. Так свої частки в ресторанних проектах (наприклад, ТОВ, що відповідала за ресторан "Kritikos") та інших активах, вона передала громадянам Казахстану, зокрема, Даулету Садикову.

Ймовірно, таке переорієнтування з контрабанди на БПЛА може бути спричинене втратою контролю над тіньовими потоками. Тримати їх під контролем Сеару Куршутову і справді непросто, адже зараз він разом із дружиною проживають у Відні, чому є дві причини:

— позбавлення її громадянства України;

— відсутність політичного даху після справи НАБУ проти Андрія Смирнова.

Втім, Сеяр Куршутов не та людина, яка змириться із ситуацією. Так, позбавлення громадянства України, ймовірно через наявність громадянства РФ, він намагається оскаржити в Касаційному адміністративному суді, вимагаючи скасувати указ президента №638 від 8 вересня 2022 року, поки що правда безуспішно.

Що ж до питання політичного даху, то, ймовірно, Сеяр Куршутов не бачить її в особі представників нинішньої влади і задумався про те, щоб домовитися з наступниками. Принаймні у такому контексті можна розглядати інформацію політичної журналістки Юлії Забєліної про те, що він підтримує політичні амбіції Олексія Арестовича. Також серед прихильників останнього – екс-глава ВП України Андрій Богдан, чиєю креатурою був Андрій Смирнов.

Сам Олексій Арестович після звільнення з посади радника Офісу президента залишив Україну та всіляко критикує нинішню владу, що змушує говорити про наявність у нього своїх політичних амбіцій, на задоволення яких потрібні гроші.

Тим часом в Україні продовжує процвітати контрабанда, наприклад, 78% імпорту квітів у 2024-му році пройшли повз митницю, а втрати лише на ПДВ перевищують 300 млн грн., не кажучи вже про інші мита та товари. Звичайно ж, за такий куш варто боротися всіма способами – від судів до інвестицій у політичне майбутнє Олексія Арестовича, та й не лише його.