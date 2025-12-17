"Лесопильщики" Куршутова: как подсанкционный бизнесмен заходит в оборонные закупки

Расследование выявило сеть компаний-поставщиков дронов, руководители которых ранее работали в лесопильном бизнесе и имеют возможные связи с лицом из санкционного списка СНБО.

Сеяр Куршутов. Фото портал "Комментарии"

Война дронов – это не метафора, а реальность современного фронта. От качества, стоимости и своевременности снабжения беспилотников напрямую зависит жизнь пехоты и устойчивость обороны. От прозрачности и обоснованности ценовой политики – объемы поставок. Государство направляет миллиарды гривен на закупки для сил обороны. И этот денежный поток привлекает не только инженеров и изготовителей.

Когда в тендерах Агентства оборонных закупок (АОЗ) и Госспецсвязи появляются поставщики, которыми руководят лица без профильного опыта, а среди бенефициаров могут быть люди из орбиты лиц из санкционных списков СНБО – возникают вопросы прозрачности и целесообразности таких соглашений.

Кто такой Сеяр Куршутов

Сеяр Куршутов – фигура, известная в теневом секторе украинской экономики. В 2021 году СНБО внесло его в первую десятку санкционного списка, как лицо, имеющее отношение к контрабанде. Отдельные журналисты считали Куршутова причастным к контролю теневых потоков товаров через границу во времена предыдущего и нынешнего правительств.

Его связывали с влиятельными экс-чиновниками. Так, во времена президентства Петра Порошенко Куршутова считали близким к Александру Грановскому, которого называли организатором структуры, контролировавшей контрабандные потоки. В 2022-2023 годах некоторые ассоциировали Куршутова с бывшим главой Офиса президента Андреем Ермаком, в частности через телеграмм-канал "Джокер", который Куршутов мог контролировать вместе с Романом Кравцем.

Впоследствии Куршутов был исключен из санкционных списков, что позволило ему вернуться к активной бизнес-деятельности.

Уголовное производство по государственным закупкам в защитнике

Бюро экономической безопасности под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора расследует возможные нарушения при поставке дронов в Госспецсвязи и Агентство оборонных закупок рядом компаний.

Уголовное производство №72025001420000026, начатое в марте 2025 года по признакам преступления, предусмотренного частью пятой статьи 191 Уголовного кодекса Украины — "Присвоение, растраты имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением". Как правило, эта статья применяется в случаях завышения цен на покупаемую государством продукцию и коррупции чиновников, сопровождающих эти закупки.

Изучая опубликованные материалы судебных заседаний по делу, была обнаружена группа из пяти компаний, которые позиционируют себя как независимые производители дронов для сил обороны, но имеют признаки совместного управления.

Речь идет о таких компаниях:

- ООО "ЕВРО ТАННЕЛС"

- ООО "АРЕС."

- ООО "Коляда КА"

- ООО "ГЕ ТЕХНОЛОДЖИ"

- ООО "Флайтех Украина"

Первые три из них непосредственно фигурируют в уголовном производстве. Остальные имеют признаки принадлежности к этой сети.

Следует подробнее посмотреть на эти фирмы.

ООО "ГЕ ТЕХНОЛОДЖИ" (совладелец Глеб Лобов) имеет общие адреса регистрации с ООО "ЕВРО ТАННЕЛС". Директор "ГЕ ТЕХНОЛОДЖИ" также ведет деятельность как физическое лицо-предприниматель (ФЛП) в сфере "Лесопильное и строгальное производство".

Также у этих компаний есть общие контактные данные и производные названия с ООО “Евро Таннелс”.

Владелец ООО "Евро Таннелс" Борис Загальский имел совместный бизнес с совладельцем ООО "Коляда Ка" Романом Андрейченко.

Владелец ООО "Коляда Ка" имеет ФЛП в сфере "Лесопильное и строгальное производство".

Владелец ООО "АРЕС." имеет ФЛП в сфере "Лесопильное и строгальное производство", а также оказывается директором в другой компании, которой совладеет Роман Андрейченко.

По адресу регистрации ООО "АРЕС." зарегистрировано другое ООО, владельцем которого также является житель Чернигова из ФЛП в сфере "Лесопильное и строгальное производство".

Директором ООО "Флайтех Украина" является харьковчанин Александр Дабагян, имеющий активный ФЛП в сфере "Оптовая торговля древесиной".

Конечным владельцем и директором ООО "ЕВРО ТАННЕЛС" является житель Чернигова Борис Загальский, бывший сотрудник системы МВД.

Главная особенность этой сети – профессиональный бэкграунд ее руководителей. Это не инженеры, не IT-специалисты и не военные. Практически все они соединены с торговлей древесной породой:

Роман Андрейченко (совладелец ООО "Коляда Ка"): Имеет ФЛП "Лесопильное и строгальное производство". Бывший сотрудник налоговой милиции. Александр Дабагян (директор ООО "Флайтех Украина"): Занимается "Оптовой торговлей древесиной". Директора "ГЕ ТЕХНОЛОДЖИ" и "АРЕС.": Также имеют активные ФЛП в сфере лесопильного производства.

Лесопильные предприятия традиционно используются в схемах минимизации налогообложения. Это область, где легко манипулировать объемами переработки сырья для уменьшения налоговой базы.

Поэтому можно заключить, что сейчас функционирует классическая схема использования номинальных руководителей. Людей, которые раньше могли использовать для схем в лесной отрасли, теперь назначены директорами компаний-поставщиков оборонной продукции.

Связь поставщиков оборонной продукции с Куршутовым

Ключевой фигурой, которая может связывать эту сеть с Сеяром Куршутовым, является соучредитель ООО ГЕ ТЕХНОЛОДЖИ Глеб Лобов, который также имеет бекграунд в лесопильном бизнесе. Лобов — бывший главный инспектор Киевской региональной таможни, затем бизнесмен, меценат и председатель Совета Территориального отделения Ассоциации налогоплательщиков Украины в Киевской области. По информации из открытых источников, у Лобова и Куршута имеются давние деловые связи в сфере таможенных операций.

На этом фото Куршутов (крайний слева) с Лобовым (справа Куршутова) позируют на фоне Афонского монастыря.

Таким образом, упомянутые компании обладают рядом объединительных признаков, что позволяет предположить их деятельность в рамках группы под общим руководством.

Такая юридическая структура позволяет скрывать общего владельца или управляющего и получать конкурентные преимущества при участии в государственных оборонных закупках.

Предположение о возможной подконтрольности группы компаний Куршутову базируется на вероятных связях группы лиц с деятельностью в сфере бизнес-интересов Куршутова. Подавляющее большинство номинальных руководителей группы связано с компаниями в сфере торговли лесоматериалами, которые часто используются для фискальных манипуляций. Также некоторые менеджеры являются бывшими сотрудниками таможенных, налоговых и правоохранительных органов.

В следующей части расследования будет рассказ о том, как именно применили свои компетенции бывшие таможенники в производстве дронов, что и в каких объемах поставляли в АОЗ и Госспецсвязи.



