"Народ по-настоящему ужаснется": Арестович ошарашил страшной правдой о войне

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
На пятом году полномасштабной российской агрессии, возникает немало вопросов подготовки к войне, переговорных процессов, провала большого контрнаступления в 2023 году, способов мобилизации, ведения боевых действий, правильности военных и политических решений.
Алексей Арестович. Фото портал "Комментарии"
Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович отметил, что к вопросам, на которые рано или поздно придется отвечать, можно добавить и коррупцию в высших эшелонах власти. По его словам, при той политике, которую проводили Украина и Россия, война была практически неизбежна. Однако шансы на остановку войны возникали неоднократно.
По словам Арестовича, такой результат существенно усилил бы переговорную позицию. Это было в планах военного руководства, однако политическое решение было другим.
То, что звучит сегодня – только верхушка айсберга, отметил он. Полная картина контрнаступления 2023 года, по его словам, станет ясна, когда общество узнает правду о потерях Украины в боях за Бахмут.
Арестович отметил, что в период стремительного развития искусственного интеллекта в мире 40-миллионная страна в центре Европы превратилась в 28-миллионную. И тем, кто остается в ней, навязаны общественные отношения XVII века, представляемые как главное достижение и цель миллионов. По его словам, сегодня это главный вопрос, который должен быть поставлен в Украине.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Арестович ошеломил страшными поражениями в войне.