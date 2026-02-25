"Народ по-настоящему ужаснется": Арестович ошарашил страшной правдой о войне

На пятом году полномасштабной российской агрессии, возникает немало вопросов подготовки к войне, переговорных процессов, провала большого контрнаступления в 2023 году, способов мобилизации, ведения боевых действий, правильности военных и политических решений.

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович отметил, что к вопросам, на которые рано или поздно придется отвечать, можно добавить и коррупцию в высших эшелонах власти. По его словам, при той политике, которую проводили Украина и Россия, война была практически неизбежна. Однако шансы на остановку войны возникали неоднократно.

"Во времена Стамбула можно было остановить войну после освобождения Харьковской области и Херсона, после провала контрнаступления, весной прошлого года, а также весной этого года. Ее продолжение — сугубо политическое решение. Политическим решением также было освобождение Херсона вместо того, чтобы сразу идти на Крым осенью 2022 года", — отметил он.

По словам Арестовича, такой результат существенно усилил бы переговорную позицию. Это было в планах военного руководства, однако политическое решение было другим.

"Противник выиграл время и получил возможность укрепиться и заменять там все. Политическим решением было и распыление сил и средств во время контрнаступления, о чем заявлял Валерий Залужный. Приблизительно треть сил была переброшена на содержание Бахмута, что повлекло за собой стачивание значительной части украинских резервов в бессмысленной мясорубке”, — убежден бывший советник ОП.

То, что звучит сегодня – только верхушка айсберга, отметил он. Полная картина контрнаступления 2023 года, по его словам, станет ясна, когда общество узнает правду о потерях Украины в боях за Бахмут.

"Тогда народ по-настоящему ужаснется. Как ужаснутся и ответы на другие вопросы — о подготовке к войне и ее проведении. Но главный вопрос, который стоило бы задать: как так получилось, что в Украине существует система, в которой народ может быть взят в заложники одним человеком?", — отметил он.

Арестович отметил, что в период стремительного развития искусственного интеллекта в мире 40-миллионная страна в центре Европы превратилась в 28-миллионную. И тем, кто остается в ней, навязаны общественные отношения XVII века, представляемые как главное достижение и цель миллионов. По его словам, сегодня это главный вопрос, который должен быть поставлен в Украине.

"Без ответа на него и его решение не может быть решена ни одна другая системная проблема в стране", — подытожил Арестович.

