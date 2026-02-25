“Народ по-справжньому жахнеться”: Арестович ошелешив страшною правдою про війну

Рубрики
На п'ятому році повномасштабної російської агресії, виникає чимало питань щодо підготовки до війни, переговорних процесів, провалу великого контрнаступу у 2023 році, способів мобілізації, ведення бойових дій, правильності військових та політичних рішень.
Олексій Арестович. Фото портал "Коментарі"
Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович зазначив, що до питань, на які рано чи пізно доведеться відповідати можна додати і корупцію у вищих ешелонах влади. За його словами, за тієї політики, яку проводили Україна та Росія, війна була практично неминуча. Однак шанси на припинення війни виникали неодноразово.
За словами Арестовича, такий результат суттєво посилив би переговорну позицію. Це було у планах військового керівництва, однак політичне рішення було іншим.
Те, що звучить сьогодні — лише верхівка айсберга, зазначив він. Повна картина контрнаступу 2023 року, за його словами, стане зрозумілою, коли суспільство дізнається правду про втрати України в боях за Бахмут.
Арестович зауважив, що у період стрімкого розвитку штучного інтелекту у світі 40-мільйонна країна в центрі Європи перетворилася на 28-мільйонну. І тим, хто залишається в ній, нав'язані суспільні відносини XVII століття, що подається як головне досягнення та мета мільйонів. За його словами, на сьогодні це головне питання, яке має бути поставлене в Україні.
