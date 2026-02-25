“Народ по-справжньому жахнеться”: Арестович ошелешив страшною правдою про війну

На п'ятому році повномасштабної російської агресії, виникає чимало питань щодо підготовки до війни, переговорних процесів, провалу великого контрнаступу у 2023 році, способів мобілізації, ведення бойових дій, правильності військових та політичних рішень.

Олексій Арестович. Фото портал "Коментарі"

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович зазначив, що до питань, на які рано чи пізно доведеться відповідати можна додати і корупцію у вищих ешелонах влади. За його словами, за тієї політики, яку проводили Україна та Росія, війна була практично неминуча. Однак шанси на припинення війни виникали неодноразово.

“За часів Стамбула можна було зупинити війну після звільнення Харківської області та Херсона, після провалу контрнаступу, навесні минулого року, а також навесні цього року. Її продовження – суто політичне рішення. Політичним рішенням також було звільнення Херсона замість того, щоб одразу йти на Крим восени 2022 року”, — зазначив він.

За словами Арестовича, такий результат суттєво посилив би переговорну позицію. Це було у планах військового керівництва, однак політичне рішення було іншим.

“Противник виграв час і отримав можливість зміцнитися і замінувати там все. Політичним рішенням було і розпорошення сил та засобів під час контрнаступу, про що заявляв Валерій Залужний. Приблизно третину сил було перекинуто на утримання Бахмута, що спричинило сточування значної частини українських резервів у безглуздій м'ясорубці”, — переконаний колишній радник ОП.

Те, що звучить сьогодні — лише верхівка айсберга, зазначив він. Повна картина контрнаступу 2023 року, за його словами, стане зрозумілою, коли суспільство дізнається правду про втрати України в боях за Бахмут.

“Тоді народ по-справжньому жахнеться. Як жахнеться і відповіді інші питання — про підготовку до війни та її проведенні. Але головне питання, яке варто було б поставити: як так вийшло, що в Україні існує система, в якій народ може бути взятий у заручники однією людиною?”, — зазначив він.

Арестович зауважив, що у період стрімкого розвитку штучного інтелекту у світі 40-мільйонна країна в центрі Європи перетворилася на 28-мільйонну. І тим, хто залишається в ній, нав'язані суспільні відносини XVII століття, що подається як головне досягнення та мета мільйонів. За його словами, на сьогодні це головне питання, яке має бути поставлене в Україні.

“Без відповіді на нього та його рішення не може бути вирішена жодна інша системна проблема в країні”, — підсумував Арестович.

