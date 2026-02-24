Арестович приголомшив страшними поразками у війні: що вже програла Україна

24 лютого — роковини початку повномасштабної війни Росії проти України. Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович розповів про своє бачення 24 лютого 2022 року — дня початку повномасштабної війни Росії проти України.

Олексій Арестович. Фото портал "Коментарі"

За його словами, це день і перемоги, і страшної поразки — для всіх сторін. Для Росії — найганебніша війна — нісенітниця нападу, бездарна з військової точки зору, величезні втрати і ніяких досягнутих цілей, пояснив він. Для України — позбавили самі себе свободи у частці, на яку Росія навіть не сподівалася замахуватися.

Перемога Росії, за словами Арестовича, у тому, що вона переписала контракт із Заходом та змінила форму залежності від Заходу — з ідеологічної на договірну. Перемога України — довела, що всі розмови про її штучність — штучні, набула фундаменту самоідентифікації.

“Росія програла війну (не досягла жодної із заявлених цілей), але виграла стратегічний статус (переписала договір із Заходом). Україна програла державність (потрапила у тотальну залежність від Заходу), але виграла ідентичність (набула “незламності” як культурний фундамент)”, — зазначив він.

Колишній радник Офісу президента акцентував, що з обох сторін ключове слово “Захід”.

“А далі. Кожен вибирає, на чому зосередитись”, — підсумував він.

