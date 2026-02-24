Арестович ошеломил страшными поражениями в войне: что уже проиграла Украина

24 февраля – годовщина начала полномасштабной войны России против Украины. Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал о своем видении 24 февраля 2022 года — дня начала полномасштабной войны России против Украины.

Алексей Арестович. Фото портал "Комментарии"

По его словам, это день и победы, и страшного поражения – для всех сторон. Для России – самая позорная война – чушь нападения, бездарная с военной точки зрения, огромные потери и никаких достигнутых целей, пояснил он. Для Украины — лишили себя свободы в доле, на которую Россия даже не надеялась покушаться.

Победа России, по словам Арестовича, в том, что она переписала контракт с Западом и изменила форму зависимости от Запада – с идеологической на договорную. Победа Украины — доказала, что все разговоры о ее искусственности — искусственные, приобрела фундамент самоидентификации.

"Россия проиграла войну (не достигла ни одной из заявленных целей), но выиграла стратегический статус (переписала договор с Западом). Украина проиграла государственность (попала в тотальную зависимость от Запада), но выиграла идентичность (приобрела "несокрушимость" как культурный фундамент)", — отметил он.

Бывший советник Офиса президента акцентировал, что с обеих сторон ключевое слово Запад.

"А дальше. Каждый выбирает, на чем сосредоточиться", — подытожил он.

