Все тільки починається: оголошено страшний сценарій для України

Кречмаровская Наталия
Росія постійно завдає масованих повітряних атак по території України. Ворог завдає ударів по енергетиці, логістиці, цивільних об’єктах.
Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"
Волонтерка, керівниця проєкту Victory Drones фонду Dignitas Марія Берлінська розповіла, що все тільки починається.
Тому, на переконання волонтерки, стратегічна мета України — вибудувати спроможність протидії дроновому терору, для всієї країни.
За її словами, потрібно:
1. Системно навчати людей в громадах, представників НацСпротив, ДФТГ та всіх небайдужих громадян.
2. Об'єднати всі екіпажі в єдину систему під координацією держави.
3. Відкрити законодавчо можливості для створення приватного ППО.
За її словами, економіка зазнає збитків на мільярди через відсутність адекватної, мережецентричної системи антидронового ППО.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що президент України Володимир Зеленський розповів про загрози та ризики з боку Білорусі. У 2022 році білоруський лідер Олександр Лукашенко фактично надав Володимиру Путіну територію своєї країни для повномасштабного наступу Росії.