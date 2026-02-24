logo_ukra

Війна з Росією Все тільки починається: оголошено страшний сценарій для України
Все тільки починається: оголошено страшний сценарій для України

Волонтерка Берлінська розповіла, яка загроза чекає на Україну та як цьому можна протидіяти

24 лютого 2026, 18:39
Автор:
Кречмаровская Наталия

Росія постійно завдає масованих повітряних атак по території України. Ворог завдає ударів по енергетиці, логістиці, цивільних об’єктах. 

Все тільки починається: оголошено страшний сценарій для України

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Волонтерка, керівниця проєкту Victory Drones фонду Dignitas Марія Берлінська розповіла, що все тільки починається. 

“Повітряний терор від росіян буде тільки наростати. Задача ворога — перетворити на небезпечну зону всю територію країни, не лише фронт.  Мінування дронами логістики, атаки роїв, дрономатки, автономні системи”, — пояснила вона.

Тому, на переконання волонтерки, стратегічна мета України — вибудувати спроможність протидії дроновому терору, для всієї країни. 

За її словами, потрібно:

1. Системно навчати людей в громадах, представників НацСпротив, ДФТГ та всіх небайдужих громадян. 

2. Об'єднати всі екіпажі в єдину систему під координацією держави.

3. Відкрити законодавчо можливості для створення приватного ППО. 

“Так само як приватні охоронні компанії гарантують безпеку умовній Новій Пошті від грабіжників — приватне ППО буде прикривати склади від атак з неба”, — пояснила волонтерка. 

За її словами, економіка зазнає збитків на мільярди через відсутність адекватної, мережецентричної системи антидронового ППО. 

“Чому чиновники так бояться відкрити ринок — дуже відкрите питання. І самі не здатні побудувати систему, і людям не дають”, — підсумувала Берлінська. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що президент України Володимир Зеленський розповів про загрози та ризики з боку Білорусі. У 2022 році білоруський лідер Олександр Лукашенко фактично надав Володимиру Путіну територію своєї країни для повномасштабного наступу Росії. 




Джерело: https://t.me/MariaBerlinska/5102
