Все тільки починається: оголошено страшний сценарій для України

Росія постійно завдає масованих повітряних атак по території України. Ворог завдає ударів по енергетиці, логістиці, цивільних об’єктах.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Волонтерка, керівниця проєкту Victory Drones фонду Dignitas Марія Берлінська розповіла, що все тільки починається.

“Повітряний терор від росіян буде тільки наростати. Задача ворога — перетворити на небезпечну зону всю територію країни, не лише фронт. Мінування дронами логістики, атаки роїв, дрономатки, автономні системи”, — пояснила вона.

Тому, на переконання волонтерки, стратегічна мета України — вибудувати спроможність протидії дроновому терору, для всієї країни.

За її словами, потрібно:

1. Системно навчати людей в громадах, представників НацСпротив, ДФТГ та всіх небайдужих громадян.

2. Об'єднати всі екіпажі в єдину систему під координацією держави.

3. Відкрити законодавчо можливості для створення приватного ППО.

“Так само як приватні охоронні компанії гарантують безпеку умовній Новій Пошті від грабіжників — приватне ППО буде прикривати склади від атак з неба”, — пояснила волонтерка.

За її словами, економіка зазнає збитків на мільярди через відсутність адекватної, мережецентричної системи антидронового ППО.

“Чому чиновники так бояться відкрити ринок — дуже відкрите питання. І самі не здатні побудувати систему, і людям не дають”, — підсумувала Берлінська.

