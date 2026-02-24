Все только начинается: объявлен страшный сценарий для Украины

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Россия постоянно наносит массированные воздушные атаки по территории Украины. Враг наносит удары по энергетике, логистике, гражданским объектам.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
Волонтер, руководитель проекта Victory Drones фонда Dignitas Мария Берлинская рассказала, что все только начинается.
Поэтому, по убеждению волонтера, стратегическая цель Украины – выстроить способность противодействия дроновому террору для всей страны.
По ее словам, нужно:
1. Системно обучать людей в общинах, представителей НацСопротивления, ДФТГ и всех неравнодушных граждан.
2. Объединить все экипажи в единую систему под координацией государства.
3. Открыть законодательные возможности для создания частного ПВО.
По ее словам, экономика терпит убытки на миллиарды из-за отсутствия адекватной, сетевой центрической системы антидронового ПВО.
