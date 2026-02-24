logo

Война с Россией Все только начинается: объявлен страшный сценарий для Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Все только начинается: объявлен страшный сценарий для Украины

Волонтер Берлинская рассказала, какая угроза ждет Украину и как этому можно противодействовать

24 февраля 2026, 18:39
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Россия постоянно наносит массированные воздушные атаки по территории Украины. Враг наносит удары по энергетике, логистике, гражданским объектам.

Все только начинается: объявлен страшный сценарий для Украины

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Волонтер, руководитель проекта Victory Drones фонда Dignitas Мария Берлинская рассказала, что все только начинается.

"Воздушный террор от россиян будет только нарастать. Задача врага — превратить в опасную зону всю территорию страны, не только фронт. Минирование дронами логистики, атаки роев, дрономатки, автономные системы", — пояснила она.

Поэтому, по убеждению волонтера, стратегическая цель Украины – выстроить способность противодействия дроновому террору для всей страны.

По ее словам, нужно:

1. Системно обучать людей в общинах, представителей НацСопротивления, ДФТГ и всех неравнодушных граждан.

2. Объединить все экипажи в единую систему под координацией государства.

3. Открыть законодательные возможности для создания частного ПВО.

"Так же как частные охранные компании обеспечивают безопасность условной Новой почты от грабителей — частное ПВО будет прикрывать склады от атак с неба", — пояснила волонтер.

По ее словам, экономика терпит убытки на миллиарды из-за отсутствия адекватной, сетевой центрической системы антидронового ПВО.

"Почему чиновники так боятся открыть рынок — очень открытый вопрос. И сами не способны построить систему, и людям не дают", — подытожила Берлинская.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал об угрозах и рисках со стороны Беларуси. В 2022 году белорусский лидер Александр Лукашенко фактически предоставил Владимиру Путину территорию своей страны для полномасштабного наступления России.




Источник: https://t.me/MariaBerlinska/5102
