Россия постоянно наносит массированные воздушные атаки по территории Украины. Враг наносит удары по энергетике, логистике, гражданским объектам.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Волонтер, руководитель проекта Victory Drones фонда Dignitas Мария Берлинская рассказала, что все только начинается.

"Воздушный террор от россиян будет только нарастать. Задача врага — превратить в опасную зону всю территорию страны, не только фронт. Минирование дронами логистики, атаки роев, дрономатки, автономные системы", — пояснила она.

Поэтому, по убеждению волонтера, стратегическая цель Украины – выстроить способность противодействия дроновому террору для всей страны.

По ее словам, нужно:

1. Системно обучать людей в общинах, представителей НацСопротивления, ДФТГ и всех неравнодушных граждан.

2. Объединить все экипажи в единую систему под координацией государства.

3. Открыть законодательные возможности для создания частного ПВО.

"Так же как частные охранные компании обеспечивают безопасность условной Новой почты от грабителей — частное ПВО будет прикрывать склады от атак с неба", — пояснила волонтер.

По ее словам, экономика терпит убытки на миллиарды из-за отсутствия адекватной, сетевой центрической системы антидронового ПВО.

"Почему чиновники так боятся открыть рынок — очень открытый вопрос. И сами не способны построить систему, и людям не дают", — подытожила Берлинская.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал об угрозах и рисках со стороны Беларуси. В 2022 году белорусский лидер Александр Лукашенко фактически предоставил Владимиру Путину территорию своей страны для полномасштабного наступления России.



