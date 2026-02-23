Зеленський уже не приховує великих ризиків: шокував попередженням про війну в Україні

Президент України Володимир Зеленський розповів про загрози та ризики з боку Білорусі. У 2022 році білоруський лідер Олександр Лукашенко фактично надав Володимиру Путіну територію своєї країни для повномасштабного наступу Росії.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

За словами президента України Володимира Зеленького, ситуація може повторитися.

“Я знаю, що вони говорять про військові навчання разом із РФ на території Білорусі. Знову. Ми подивимося, наскільки вони будуть великими. Але коли вони були дуже масовані, почався наступ на територію України. Тому все це точно великі ризики для України. І, я вважаю, великі ризики для білорусів”, — зазначив президент України.

Зеленський пояснив, що Україна слідкуватиме за всією тією військовою допомогою, яку дає Лукашенко.

“Ми не піднімали питання Лукашенка з американською стороною, тому що бачили, що американці налаштовані знайти з ним комунікацію і результат дипломатичним шляхом. Ми будемо включатися зараз у цей трек і проговорювати з американцями, що так не може бути. Що він підтримує російський режим — не тільки підтримує геополітику Росії, а підтримує війною і допомагає вбивати цивільних”, — зауважив Зеленський.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Білорусь від початку повномасштабної збройної російської агресії проти України активно допомагала Росії. Наступ з території країни, польоти російських літаків, дрони через територію Білорусі. Зараз білоруський лідер Олександр Лукашенко намагається підігрівати загрозу й для європейських країн, заявляючи про розміщення “Орєшніка”.

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що зараз Білорусь точно знає, що відбувається на її території.



