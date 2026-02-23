Зеленський уже не приховує великих ризиків: шокував попередженням про війну в Україні

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Президент України Володимир Зеленський розповів про загрози та ризики з боку Білорусі. У 2022 році білоруський лідер Олександр Лукашенко фактично надав Володимиру Путіну територію своєї країни для повномасштабного наступу Росії.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
За словами президента України Володимира Зеленького, ситуація може повторитися.
Зеленський пояснив, що Україна слідкуватиме за всією тією військовою допомогою, яку дає Лукашенко.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Білорусь від початку повномасштабної збройної російської агресії проти України активно допомагала Росії. Наступ з території країни, польоти російських літаків, дрони через територію Білорусі. Зараз білоруський лідер Олександр Лукашенко намагається підігрівати загрозу й для європейських країн, заявляючи про розміщення “Орєшніка”.
Президент України Володимир Зеленський зауважив, що зараз Білорусь точно знає, що відбувається на її території.