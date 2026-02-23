logo

Зеленский уже не скрывает больших рисков: шокировал предупреждением о войне в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский уже не скрывает больших рисков: шокировал предупреждением о войне в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский оценил риск повторного наступления с территории Беларуси

23 февраля 2026, 15:57
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об угрозах и рисках Беларуси. В 2022 году белорусский лидер Александр Лукашенко фактически предоставил Владимиру Путину территорию своей страны для полномасштабного наступления России.

Зеленский уже не скрывает больших рисков: шокировал предупреждением о войне в Украине

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

По словам президента Украины Владимира Зеленского, ситуация может повториться.

"Я знаю, что они говорят о военных учениях вместе с РФ на территории Беларуси. Снова. Мы посмотрим, насколько они будут большими. Но когда они были очень массированы, началось наступление на территорию Украины. Поэтому все это точно большие риски для Украины. И, я считаю, большие риски для белорусов", — отметил президент Украины.

Зеленский объяснил, что Украина будет следить за всей той военной помощью, которую дает Лукашенко.

"Мы не поднимали вопрос Лукашенко с американской стороной, потому что видели, что американцы настроены найти с ним коммуникацию и результат дипломатическим путем. Мы будем включаться сейчас в этот трек и проговаривать с американцами, что так не может быть. Что он поддерживает российский режим – не только поддерживает геополитику России, а поддерживает войной и помогает убивать гражданских”, — отметил Зеленский.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Беларусь с начала полномасштабной вооруженной российской агрессии против Украины активно помогала России. Наступление с территории страны, полеты российских самолетов, дроны через территорию Беларуси. Сейчас белорусский лидер Александр Лукашенко пытается подогревать угрозу и для европейских стран, заявляя о размещении "Орешника".

Президент Украины Владимир Зеленский заметил, что сейчас Беларусь точно знает, что происходит на ее территории.




Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/18061
