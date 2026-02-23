Зеленский уже не скрывает больших рисков: шокировал предупреждением о войне в Украине

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об угрозах и рисках Беларуси. В 2022 году белорусский лидер Александр Лукашенко фактически предоставил Владимиру Путину территорию своей страны для полномасштабного наступления России.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
По словам президента Украины Владимира Зеленского, ситуация может повториться.
Зеленский объяснил, что Украина будет следить за всей той военной помощью, которую дает Лукашенко.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Беларусь с начала полномасштабной вооруженной российской агрессии против Украины активно помогала России. Наступление с территории страны, полеты российских самолетов, дроны через территорию Беларуси. Сейчас белорусский лидер Александр Лукашенко пытается подогревать угрозу и для европейских стран, заявляя о размещении "Орешника".
Президент Украины Владимир Зеленский заметил, что сейчас Беларусь точно знает, что происходит на ее территории.