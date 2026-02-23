Зеленский уже не скрывает больших рисков: шокировал предупреждением о войне в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об угрозах и рисках Беларуси. В 2022 году белорусский лидер Александр Лукашенко фактически предоставил Владимиру Путину территорию своей страны для полномасштабного наступления России.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

По словам президента Украины Владимира Зеленского, ситуация может повториться.

"Я знаю, что они говорят о военных учениях вместе с РФ на территории Беларуси. Снова. Мы посмотрим, насколько они будут большими. Но когда они были очень массированы, началось наступление на территорию Украины. Поэтому все это точно большие риски для Украины. И, я считаю, большие риски для белорусов", — отметил президент Украины.

Зеленский объяснил, что Украина будет следить за всей той военной помощью, которую дает Лукашенко.

"Мы не поднимали вопрос Лукашенко с американской стороной, потому что видели, что американцы настроены найти с ним коммуникацию и результат дипломатическим путем. Мы будем включаться сейчас в этот трек и проговаривать с американцами, что так не может быть. Что он поддерживает российский режим – не только поддерживает геополитику России, а поддерживает войной и помогает убивать гражданских”, — отметил Зеленский.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Беларусь с начала полномасштабной вооруженной российской агрессии против Украины активно помогала России. Наступление с территории страны, полеты российских самолетов, дроны через территорию Беларуси. Сейчас белорусский лидер Александр Лукашенко пытается подогревать угрозу и для европейских стран, заявляя о размещении "Орешника".

Президент Украины Владимир Зеленский заметил, что сейчас Беларусь точно знает, что происходит на ее территории.



