Лукашенко заграється, а Путін більше не питатиме: Зеленський про загрозу для лідера Білорусі

Білорусь від початку повномасштабної збройної російської агресії проти України активно допомагала Росії. Наступ з території країни, польоти російських літаків, дрони через територію Білорусі. Зараз білоруський лідер Олександр Лукашенко намагається підігрівати загрозу й для європейських країн, заявляючи про розміщення “Орєшніка”.

Олександр Лукашенко. Фото портал "Коментарі"

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що зараз Білорусь точно знає, що відбувається на її території.

“Вже не можна сказати, як мені раніше казав Лукашенко після початку повномасштабного вторгнення, що полетіли ракети, і вони тут давно стояли, і ми це не контролюємо. Зараз ретранслятори сучасних дронів “Шахед” — це вже нова техніка, яка з’явилася на території Білорусі й допомагає вражати наших людей та енергетику. Бо саме завдяки цим ретрансляторам іде коригування”, — зазначив президент України.

За словами Зеленського, було зроблено все, щоб трьох-чотирьох їх уже не було. І Україна мала це зробити, адже Росія використовувала реактивні дрони, але не тільки через Білорусь, вони йшли за технологічної підтримки, яка здійснюється з території Білорусі, пояснив очільник України.

Акцентував увагу Зеленський і на підготовці майданчика для розміщення “Орєшніка” на території Білорусі.

“Це все про нові кроки, а не про старі, які не залежали від Лукашенка, як він про це говорив. Зараз це точно залежить від нього. І тому ми перебуваємо зараз у такому моменті, коли, на мій погляд, білоруси повинні розуміти всі ризики”, — зауважив президент.

НАТО, на його переконання, повинно дивитися на “Орєшнік” як на легітимну ціль. І Україна, за його словами, буде оцінювати цю загрозу.

“Лукашенко робить велику помилку. Питання не тільки “Орєшніка”. Всі бачать, що вони зараз роблять більше шоу. Вони ще весь “Орєшнік” не завезли, вони завезли відповідні машини. А вже роблять усе так, щоб лякати Європу. Але він даремно грається, тому що після цих кроків, уже не запитуючи Лукашенка, росіяни завезуть “Орєшнік” на територію Білорусі”, — підсумував Зеленський.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, про яку зброю заявили у Лукашенка.



