Лукашенко заграється, а Путін більше не питатиме: Зеленський про загрозу для лідера Білорусі

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Білорусь від початку повномасштабної збройної російської агресії проти України активно допомагала Росії. Наступ з території країни, польоти російських літаків, дрони через територію Білорусі. Зараз білоруський лідер Олександр Лукашенко намагається підігрівати загрозу й для європейських країн, заявляючи про розміщення “Орєшніка”.
Олександр Лукашенко. Фото портал "Коментарі"
Президент України Володимир Зеленський зауважив, що зараз Білорусь точно знає, що відбувається на її території.
За словами Зеленського, було зроблено все, щоб трьох-чотирьох їх уже не було. І Україна мала це зробити, адже Росія використовувала реактивні дрони, але не тільки через Білорусь, вони йшли за технологічної підтримки, яка здійснюється з території Білорусі, пояснив очільник України.
Акцентував увагу Зеленський і на підготовці майданчика для розміщення “Орєшніка” на території Білорусі.
НАТО, на його переконання, повинно дивитися на “Орєшнік” як на легітимну ціль. І Україна, за його словами, буде оцінювати цю загрозу.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, про яку зброю заявили у Лукашенка.