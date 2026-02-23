Лукашенко заигрывается, а Путин больше не будет спрашивать: Зеленский об угрозе для лидера Беларуси

Беларусь с начала полномасштабной вооруженной российской агрессии против Украины активно помогала России. Наступление с территории страны, полеты российских самолетов, дроны через территорию Беларуси. Сейчас белорусский лидер Александр Лукашенко пытается подогревать угрозу и для европейских стран, заявляя о размещении "Орешника".

Александр Лукашенко. Фото портал "Комментарии"

Президент Украины Владимир Зеленский заметил, что сейчас Беларусь точно знает, что происходит на ее территории.

"Уже нельзя сказать, как мне раньше говорил Лукашенко после начала полномасштабного вторжения, что полетели ракеты, и они здесь давно стояли, и мы это не контролируем. Сейчас ретрансляторы современных дронов "Шахед" — это уже новая техника, которая появилась на территории Беларуси и помогает поражать наших людей и энергетику. Поскольку именно благодаря этим ретрансляторам идет корректировка”, — отметил президент Украины.

По словам Зеленского, было сделано все, чтобы трех-четырех их уже не было. И Украина должна это сделать, ведь Россия использовала реактивные дроны, но не только через Беларусь, они шли при технологической поддержке, которая осуществляется с территории Беларуси, пояснил глава Украины.

Акцентировал внимание Зеленский и на подготовке площадки для размещения "Орешника" на территории Беларуси.

"Это все о новых шагах, а не о старых, которые не зависели от Лукашенко, как он об этом говорил. Сейчас это точно зависит от него. И поэтому мы находимся сейчас в таком моменте, когда, на мой взгляд, белорусы должны понимать все риски", — отметил президент.

НАТО, по его убеждению, должно смотреть на Орешник как на легитимную цель. И Украина, по его словам, будет оценивать эту угрозу.

"Лукашенко делает большую ошибку. Вопрос не только "Орешника". Все видят, что они сейчас делают больше шоу. Они еще весь "Орешник" не завезли, они завезли соответствующие машины. А уже делают все так, чтобы пугать Европу. Но он зря играется, потому что после этих шагов, уже не спрашивая Лукашенко, россияне завезут "Орешник" на территорию Беларуси", — подытожил Зеленский.

Напомним: портал "Комментарии" писал, о каком оружии заявили у Лукашенко.



