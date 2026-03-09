От мелкого коммерсанта до «короля таможни» – кто такой Сеяр Куршутов

"Комментарии" часто пишут о сомнительных операциях при поставках всего необходимого для ВСУ и особенно часто в этот перечень попадают дроны, так необходимые на фронте. И как оказалось, в этот сегмент рынка мог проникнуть, как всегда незаметно для других, "король контрабанды" Сеяр Османович Куршутов.

Сеяр Куршутов. Фото портал "Комментарии"

37-летний уроженец Молдавии прославился на общенациональном уровне – его обвиняли, он обвинял, против него ввели санкции СНБО, он их оспаривал. Мы решили разобраться, в чем же феномен Сеяра Куршутова.

Куршутов: от мелкого бизнесмена до ключевого игрока в национальной контрабанде

Неизвестность – вот ключевое слово, характеризирующее первые 30 лет жизни Сеяра Куршутова. Но уже через 3 — общенациональная известность и сомнительное звание "короля контрабанды". До августа 2018 года данных в СМИ о Сеяре Куршутове фактически не было, а когда они появились, он уже предстал одним из ключевых игроков в украинском бизнесе, чему казалось бы, ничто не предвещало.

Так, уроженец Кишинева, куда его родителей – крымских татар, занесло в результате депортации, занимался в Крыму неким бизнесом через фирму "Чистый город плюс", следов которой в реестрах найти не удалось. Тогда компания задолжала 3,1 млн грн. за неуплату налогов. Правоты ради стоит отметить, что за вывоз мусора в столице Крыма на тот момент отвечала компания "Чистый город", принадлежавшая правительству автономии.

Однако, когда фамилия Сеяра Куршутова впервые прозвучала в СМИ в августе 2018 года, это была единственная известная о нем информация. Так, издание Forum первым назвало фамилию уроженца Кишинева как одного из ключевых участников национальных схем контрабанды, существовавших в Украине с 2016 года. Согласно данным издания, в Украине функционировал "Офис контрабанды", зарабатывавший деньги на незаконных махинациях при импорте товаров Украину. Его кадровый состав издание описывало так:

- Сеяр Куршутов – политическая "крыша", налаживание контактов и связей с прокуратурой, МВД, народными депутатами, отчеты перед руководством;

- Игорь Олексюк и Сергей Коваленко, сотрудники СБУ – оперативная работа, контроль "4-го отдела" "главка К", наезды на честных импортеров и таможенников, инициация и внедрение новых контрабандных схем;

- Виктор Шерман – инкассация "черного нала", переговоры и наезды на всех участников схемы минимизации таможенных платежей, как известный в Одессе контрабандист.

Бенефициаром работы "Офиса контрабанды" Forum называл народного депутата Украины от БПП – Александра Грановского, которому приписывалось кураторство над правоохранительными органами. Также "Офис" функционировал благодаря работе управления "К" (Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ) во лице первого замглавы СБУ Павла Демчины, также креатуры нардепа Грановского.

Надо сказать, что связка Грановский – Демчина неоднократно звучала и до августа 2018 года, к примеру, из уст тогдашнего нардепа Сергея Лещенко, прямо обвинявшего их в наездах на бизнес. Однако фамилия Сеяра Куршутова тогда была названа впервые.

Вероятно, причиной "подсветки" того самого "Офиса контрабанды" стала война с контрабандой, которую летом 2018 года начал тогдашний премьер-министр Владимир Гройсман.

Семейный бизнес в Крыму и паспорт РФ – зачем нардепу уроженец Крыма

Но каким образом случилось так, что "смотрящий" за силовыми органами страны, сделал своим партнером в бизнесе на миллиарды, вчерашнего рядового бизнесмена из Крыма? Возможным ответом на этот вопрос может быть решение Каланчацкого райсуда Херсонской области от 26 мая 2016 года.

Судья постановил оштрафовать Сеяра Куршутова за незаконный въезд в оккупированный Крым на 1700 гривен и взыскать 275 гривен судового взноса. Вероятно, мужчина просто не хотел, чтобы кто-то знал о его поездке на полуостров, но почему?

Наиболее вероятный вариант ответа на этот вопрос — работа ООО "Пять принципов" во временно оккупированном Симферополе, занимающееся стоматологической практикой. Ее владельцем по данным российских баз данных, является Осман Сейдаметович Куршутов, а ее директором одно время был Амет Османович Куршутов.

С учетом совпадения отчеств вех троих можно предположить, что в оккупированном Крыму ведут бизнес отец и брат украинского "короля контрабанды". Более того, как писали "Комментарии", родственником может быть и так называемый министр внутренней политики, информации и связи Крыма, назначенный оккупационными властями – Альберт Куршутов. По данным некоторых СМИ, отец Сеяра, Осман Сейдаметович Куршутов по профессии является врачом-анестезиологом

Наконец, как утверждал позднее экс-глава Луганской ОГА и волонтер Георгий Тука, Сеяр Куршутов является гражданином РФ, получившем паспорт 24 июня 2014 года и индивидуальный налоговый номер 910303848506.

Как сообщали в свое время СМИ, Александр Грановский может быть связан с контрабандой товаров с оккупированного Крыма, в частности, сигарет, и иметь для подобных операций человека с семейными связами на оккупированном полуострове.

Впрочем, окончательный ответ на вопрос – почему Сеяр Куршутов по версии СМИ, занял такое важное место в работе контрабандных схем, вероятно знают только он сам и Александр Грановский. Знакомство с последним "король контрабанды" позднее признал.

Король умер – да здравствует король: что изменила новая власть

К 2019-у году фамилия Александра Грановского стала уже не только одиозной, но и проходящей по целому ряду уголовных производств, в том числе за пределами Украины, так что возможности для оперативного управления "Офисом контрабанды" он утратил. Последним звонком для него стали открытые заявления новоназначенного главы Госпогранслужбы Сергея Дейнеко, ныне также подозреваемого во взяточничестве, о контроле "Офиса Грановского" над контрабандой в присутствии нового президента Владимира Зеленского на Закарпатье. В итоге экс-нардеп покинул Украину.

Однако несмотря на громкие заявления, судя по данным журналистских расследований, "Офис" продолжал успешно функционировать и его ущерб для Украины в 2020-м году оценивался от 28 млрд грн. до примерно 3 миллиардов долларов ежегодно.

Но как так получилось, что из Украины выжили Александра Грановского, а теневые финансовые потоки остались, да еще и контролируются его протеже?

Есть две версии – от якобы имевшего место банального "решения вопроса" с Игорем Коломойским за 10 млн дол., до куда более солидного прикрытия в Офисе президента Украины, основанном на "деле судьи Чауса".

Ныне забытое дело судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, которого называли "карманным судьей Администрации президента Украины" Петра Порошенко, основывалось на следующем.

Подозреваемый в получении взятки в 150 тысяч долларов, работник Фемиды бежал в Молдавию с помощью своих адвокатов Андрея Смирнова и Кима Веремийчука. Согласно документам, адвокаты привезли судью 10 августа в подземный паркинг по адресу: Протасов Яр, 8, где он был передан в руки сотрудникам спецслужб, а в 20-х числах августа покинул территорию Украины. "Коридор" же на границе с Молдавией в районе пограничного перехода Белгород-Днестровский, якобы обеспечивал именно Сеяр Куршутов, привлекая к этому собственного кума, тогдашнего главу Госпогранслужбы Украины Виктора Назаренко.

Окончательной точкой в этом деле можно считать 10 сентября 2019 года, когда Андрей Смирнов из практикующего адвоката стал заместителем главы Офиса президента Украины, тогда еще Андрея Богдана. Будучи креатурой последнего, Смирнов тем не менее остался и после увольнения своего шефа, что влекло за собой его противостояние с новым шефом Офиса – Андреем Ермаком. Вероятно, отголоском того конфликта и стало куда более пристальное внимание к Сеяру Куршутову, что наконец вылилось в персональные санкции СНБО в апреле 2021 года. Тем самым на официальном уровне он был признан одним из ТОП-контрабандистов Украины.

Однако Сеяр Куршутов категорически опровергал данное обвинение и в свою очередь обвинил СБУ в том, что оно вымогало взятки от 100 тысяч до 3 млн дол. с человека за невключение в санкционный список. Бизнесмен не ограничился заявлениями и подал в суд на президента Украины с требованием отменить принятый указ №169. Правда судя по имеющимся судебным документам, иск так толком и не начали рассматривать. Впрочем, главного для себя Куршутов все же добился – в указе №219 от 4 апреля 2024 года о продлении санкций против контрабандистов, фамилии Сеяра Куршутова уже нет.

Любопытно, что буквально в следующем месяце начались проблемы у покровителя Сеяра Куршутова – Андрея Смирнова. САП и НАБУ объявили о подозрении уже экс-замглаве ОП Украины в незаконном обогащении на 15,7 млн грн. А еще через год его даже посадили в СИЗО, откуда правда он быстро вышел под залог.

Без гражданства, но с заказами на дроны и ставкой на Арестовича – планы Сеяра Куршутова на будущее

Как сообщали "Комментарии", в марте 2025 года Бюро экономической безопасности при процессуальном руководстве Офиса генпрокурора открыло уголовное производство по ч.5 ст.191 УКУ – присвоение или растрата имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением в связи с поставкой дронов для Агентства оборонных закупок (АОЗ). По версии следствия 5 компаний — ООО "Евро Таннелс", "АРЕС.", "Коляда КА", "ГЭ Технолоджи" и "Флайтех Украина" под контролем одних лиц создают якобы конкурентные условия на тендерах по закупке БПЛА для ВСУ. И речь может идти о сотнях миллионов гривен, если не миллиардах. Во всяком случае выручка только одной из компаний, ООО "Арес.", выросла за год почти в 40 раз – с 6,1 до 238 млн грн.

Одним из связующих звеньев в этой схеме является совладелец ООО "ГЭ Технолоджи" Глеб Лобов, которому также принадлежат 69,62% в ООО "Тусана" (сфера деятельности – сельское хозяйство, уставной фонд – 9 млн 120 тысяч гривен). До того владельцем этой доли была жена Сеяра Куршутова, гражданка Беларуси Екатерина Любчик. Кстати, все легальные активы самого "короля контрабанды" записаны именно на супругу, сам же он по данным информационно-аналитического сервиса YouControl был соучредителем 2 компаний и зарегистрирован ФОПом. Правда активы Екатерины Любчик также формально серьезно "похудели". Так свои доли в ресторанных проектах (например, ООО, отвечавшая за ресторан "Kritikos") и других активах она передала гражданам Казахстана, в частности, Даулету Садыкову.

Вероятно, такое переориентирование с контрабанды на БПЛА может быть вызвано утратой контроля над теневыми потоками. Держать их под контролем Сеару Куршутову и впрямь непросто, ведь в настоящий момент он вместе с женой проживают в Вене, чему очевидно есть две причины:

- лишение его гражданства Украины;

- отсутствие политической крыши после дела НАБУ против Андрея Смирнова.

Впрочем, Сеяр Куршутов не тот человек, который смирится с ситуацией. Так, лишение гражданства Украины, вероятно из-за наличия гражданства РФ, он пытается оспорить в Кассационном административном суде, требуя отменить указ президента №638 от 8 сентября 2022 года, пока правда безуспешно.

Что же касается вопроса политической крыши, то вероятно, Сеяр Куршутов не видит ее в лице представителей нынешней власти и задумался о том, чтобы договориться с преемниками. Во всяком случае в таком контексте можно рассматривать информацию политической журналистки Юлии Забелиной о том, что он поддерживает политические амбиции Алексея Арестовича. Также среди сторонников последнего – экс-глава ОП Украины Андрей Богдан, чьей креатурой был Андрей Смирнов.

Сам Алексей Арестович после увольнения с поста советника Офиса президента покинул Украину и всячески критикует нынешнюю власть, что заставляет говорить о наличии у него своих политических амбиций, на удовлетворение которых нужны деньги.

Тем временем в Украине продолжает процветать контрабанда, например, 78% импорта цветов в 2024-м году прошли мимо таможни, а потери только на НДС превышают 300 млн грн., не говоря уже о других пошлинах и товарах. Конечно же за такой куш стоит бороться всеми способами – от судов до инвестиций в политическое будущее Алексея Арестовича, да и не только его.