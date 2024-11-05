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У Куршутова, выведенного из-под санкций СНБО, может быть паспорт РФ и семейный бизнес в Крыму: СМИ

СМИ сообщают о бизнесе Куршутовых в Крыму: к семье может принадлежать и Сеяр Куршутов

сегодня, 21:42
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Кречмаровская Наталия








Выведенный из-под санкций СНБО Сеяр Куршутов, которого некоторые связывают с тг-каналом "Темный Рыцарь", возможно, с 2014 года имеет паспорт РФ и семейный бизнес во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщает сайт "Деловая столица".

У Куршутова, выведенного из-под санкций СНБО, может быть паспорт РФ и семейный бизнес в Крыму: СМИ

Сеяр Куршутов. Фото из открытых источников

Издание сообщает, что, вероятно, брат Сеяра Куршутова — Амет Куршутов, руководит клиникой "Пять принципов" во временно оккупированном Симферополе. Основателем клиники, согласно реестрам, является Осман Куршутов.

У Куршутова, выведенного из-под санкций СНБО, может быть паспорт РФ и семейный бизнес в Крыму: СМИ - фото 2

К тому же бизнес имеет успехи и признание в России – в этом году получил всероссийскую бизнес-премию "Лидер года". Вручение награды состоялось в Симферополе, а местное медиа даже взяло интервью у Амета Куршутова.


Народный депутат 8-го созыва Игорь Мосийчук в своем Telegram-канале акцентировал внимание еще на одном, вероятном, представителе семьи — на Альберте Куршутове. Он занимает должность так называемого министра внутренней политики, информации и связи Крыма, назначенного оккупационными властями.

У Куршутова, выведенного из-под санкций СНБО, может быть паспорт РФ и семейный бизнес в Крыму: СМИ - фото 3

Альберт Куршутов

"В этой крымскотатарско-российской семье Куршутовых есть еще один — Альберт Куршутов — работник ФСБ, который годами работает на оккупационные власти. Речь идет о так называемом министре внутренней политики, информации и связи Крыма, которого на эту "должность" назначили оккупанты. Прогуглите, кто это, и сами все поймете. А что еще скрывает эта семья, и сколько тайн будет раскрыто?", — анонсировал он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Игорь Мосийчук рассказывал о владельце тг-канала "Джокер" .




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Источник: https://www.dsnews.ua/ukr/politics/ministr-okupaciynoji-vladi-v-krimu-mozhe-viyavitis-rodichem-vivedenogo-z-pid-sankciy-rnbo-kontrabandista-kurshutova-zmi-05112024-511084
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