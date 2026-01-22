НАБУ и САП разоблачили бывшего чиновника и действующего должностного лица Государственной пограничной службы Украины на систематическом получении неправомерной выгоды при содействии беспрепятственному пересечению государственной границы. Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

НАБУ предоставило доказательства, что в ГПСУ бывшие топ-чиновники зарабатывали на контрабанде

Среди подозреваемых:

бывший глава Госпогранслужбы, генерал Сергей Дейнеко ;

; начальник отдела пункта пропуска Госпогранслужбы Александр Марущак ;

; бывшее должностное лицо Госпогранслужбы.

Квалификация: ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 368.

По данным следствия, в 2023 году группа лиц организовала незаконную переправку сигарет через государственную границу Украины в ЕС. Этому способствовали чиновники Госпогранслужбы, за что на регулярной основе получали неправомерную выгоду.

Только за июль-ноябрь 2023 года пограничники получили не менее 204 тыс. евро неправомерной выгоды за беспрепятственный проезд 68 автомобилей (по 3000 евро за каждое транспортное средство).

Чтобы скрыть свою деятельность, злоумышленники использовали транспортные средства, зарегистрированные на территории Чехии и Австрии, на которые устанавливали специальные номерные знаки, похожие на дипломатические.

Пассажирами таких автомобилей становились владельцы дипломатических паспортов – члены семей украинских дипломатов в Европе. Наличие таких пассажиров позволяло избежать осмотра автомобилей пограничными и таможенными органами государств ЕС. В то же время детективы установили, что чиновники Госпогранслужбы ранее проходили службу вместе с дипломатами, родственники которых впоследствии стали участниками этой схемы.

Решается вопрос избрания подозреваемым меры пресечения.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) принял решение об активах народного депутата и лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.