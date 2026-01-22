logo_ukra

Суспільство Скандали НАБУ надало докази, що у ДПСУ колишні топпосадовці заробляли на контрабанді
НАБУ надало докази, що у ДПСУ колишні топпосадовці заробляли на контрабанді

Колишніх топпосадовців ДПСУ підозрюють у корупційних схемах на кордоні

22 січня 2026, 15:56
Автор:
avatar

Недилько Ксения

НАБУ та САП викрили колишнього топпосадовця та чинного посадовця Державної прикордонної служби України на систематичному одержанні неправомірної вигоди за сприяння безперешкодному перетину державного кордону. Про це повідомили у пресслужбі НАБУ.

НАБУ надало докази, що у ДПСУ колишні топпосадовці заробляли на контрабанді

Серед підозрюваних:

  • колишній голова Держприкордонслужби, генерал Сергій Дейнеко;
  • начальник відділу пункту пропуску Держприкордонслужби Олександр Марущак;
  • колишня службова особа Держприкордонслужби.

Кваліфікація: ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 368.


НАБУ надало докази, що у ДПСУ колишні топпосадовці заробляли на контрабанді - фото 2

За даними слідства, у 2023 році група осіб організувала незаконне переправлення цигарок через державний кордон України до ЄС. Цьому сприяли топпосадовці Держприкордонслужби, за що на регулярній основі одержували неправомірну вигоду. 

Лише упродовж липня-листопада 2023 року прикордонники отримали щонайменше 204 тис. євро неправомірної вигоди за безперешкодний проїзд 68 автомобілів (по 3000 євро за кожен транспортний засіб).

Аби приховати свою діяльність, зловмисники використовували транспортні засоби, зареєстровані на території Чехії та Австрії, на які встановлювали спеціальні номерні знаки, схожі на дипломатичні.

Пасажирами таких автомобілів ставали власники дипломатичних паспортів — члени родин українських дипломатів у Європі. Наявність таких пасажирів дозволяла уникнути огляду автівок прикордонними та митними органів держав ЄС. Водночас детективи встановили, що топпосадовці Держприкордонслужби раніше проходили службу разом із дипломатами, родичі яких згодом стали учасниками цієї схеми.

Вирішується питання обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) ухвалив рішення щодо активів народної депутатки та лідерки партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко. Про це повідомляє Центр протидії корупції.



