Бывшего подчиненного Ермака подозревают в незаконном обогащении на миллионы: что себе прикупил

Следственная антикоррупционная прокуратура (САП) подозревает экс-заместителя главы Офиса президента в незаконном обогащении на сумму в 15,7 млн гривен. Хотя в САП не называют фамилию подогреваемого, речь идет об Андрее Смирнове.

Андрей Смирнов

Как сообщили в пресс-службе САП на своей официальной странице в Фейсбуке, 22 мая по поручению руководителя САП прокурор сообщил о подозрении в незаконном обогащении на 15,7 млн грн бывшему заместителю руководителя ОП. Действия лица были квалифицированы по ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины.

В САП подчеркнули, что в рамках досудебного расследования было установлено, что в течении 2020-2022 года чиновник приобрел активы, стоимость которых составила 17,1 млн гривен. В ведомстве сообщили, что речь идет о двух автомобилях — Mercedes-Benz и Volkswagen, двух мотоциклах — Honda и BMW, трех паркоместах в Киеве, квартире в престижном ЖК во Львове, а также земельном участке на Закарпатье.

При этом, как сообщили в САП, большую часть имущества подозреваемый оформил на родного брата, но сохранил за собой право распоряжаться им в полном объеме. При этом известно, что мотоцикл Honda чиновник зарегистрировал на друга, но потом переоформил на себя.

"Однако выяснилось, что ни официального дохода, ни сбережений не было достаточно для их приобретения. Разница между стоимостью имущества и средствами лица составляет 15,7 млн грн", — указано в сообщении пресс-службы САП.

Теперь, как отметил политолог Виктор Небоженко, Смиронову во время допросов главное не выйти на фамилии своих бывших руководителей.

"Бывшему заместителю руководителя Офиса президента Андрею Смирнову сообщили о подозрении в незаконном обогащении. Не Татарову, а именно Смирнову. Теперь, во время многочасовых изматывающих допросов главная задача обвиняемого Смирнова случайно не выйти на фамилию Ермак и Татаров, тогда он останется жив, здоров и немного с деньгами", - отметил в Фейсбуке политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что сотрудники САП и Нацполиции пришли с обысками в НАБУ.



