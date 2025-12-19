Лесопилки Куршутова (Вторая часть): как сеть фирм с орбиты подсанкционного лица зашла в оборонные закупки

Под прикрытием грифа "для служебного пользования" в оборонных контрактах появляется сеть фирм, которую можно связать с киевским бизнесменом Сеяром Куршутовым – тем самым, против которого СНБО в 2021 году ввел санкции как одного из 13 "контрабандистов".

Сеяр Куршутов. Фото портал "Комментарии"

В марте 2025 года Бюро экономической безопасности при процессуальном руководстве Офиса генпрокурора открыло уголовное производство по ч.5 ст.191 УКУ – присвоение или растрата имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением в связи с поставкой дронов для Агентства оборонных закупок (АОЗ). В материалах судебных заседаний по делу фигурирует группа компаний, публично позиционируемых как независимые производители БПЛА, но объединение их в рамках одного уголовного дела свидетельствует, что БЭБ рассматривает их как "единый организм" под общим управлением.

Пять компаний – одна "рука"

Речь идет о группе из пяти фирм, которые публично выглядят как отдельные игроки на рынке дронов для сил обороны, но, по версии следствия, действуют как единая сеть под совместным управлением. Речь идет, в частности, о таких юрлицах (в публикации не приводим полных реквизитов по соображениям безопасности):

ООО "Евро Таннелс"

ООО "АРЕС."

ООО "Коляда КА"

ООО "ГЭ Технолоджи"

ООО "Флайтех Украина"

По следственным документам, эти компании связывают: общие или перекрестные бенефициары и менеджеры, общие контрагенты, одинаковые адреса регистрации/ведения деятельности, согласованное участие в оборонных закупках.

Очевидно, что эта конструкция помогает создавать конкурентные преимущества в тендерах и прямых контрактах. Наличие такой сети позволяет создать видимость конкуренции и "рисовать" завышенные цены. Что, скорее всего, и есть суть претензий следствия.

Какие именно дроны фигурируют

ARES A1: тяжелый комплекс с миллионным ценником

На сайте производителя ARES A1 указано:

· вес без батареи — 12 кг

· вес батареи — 9,7 кг

· максимальный взлетный вес (MTOW) — 39,7 кг.

· в состав одного комплекса входят два БпЛА.

В открытых данных о закупках есть пример договора на "Беспилотный авиационный комплекс "АРЕС А1"" с ожидаемой стоимостью 12 349 944 грн за 4 комплекта. Это ≈ 3,09 млн. грн. за один комплекс, то есть ориентировочно по 1,5 млн. грн. за один БпЛА, если брать заводскую конфигурацию "2 дрона в комплекте".

В следственных документах упоминается, что технические условия на ARES A1, поданные на государственные испытания, содержат код ЕГРПОУ компании "АРЕС", одновременно фигурирующей в "пятерке" связанных фирм.

В тех же материалах фигурирует БпАК "Коляда K4". Следователи обращают внимание, что в технических условиях на "АРЕСА А1" и "Коляда K4" значатся номера ЕГРПОУ двух разных компаний, но обе входят в описанную группу — "АРЕС." и "Коляда КО".

Это еще один аргумент об общем центре управления.

И, наконец, дроны Magura. Учитывая презентационные материалы и данные экспортно-импортных баз данных, можно предположить, что свои дроны ООО "Евро Талленс" поставляет из комплектующих польского производителя агродронов Deep Matter.

В военном исполнении квадрокоптеры такого класса стартуют от 15 тысяч долларов (с оптикой, защищенной связью, системой сброса). Ориентир цены такого дрона в гражданской версии – до 10 тысяч. Дальше все зависит от функционального состава комплекта.

Заявки на регистрацию торговых марок дронов Магура и Коляда от соответствующих ООО подавались одним и тем же уполномоченным.









24 тонны импорта: что это значит по масштабу

Выписка из международной торговой базы отображает вес партий товаров, связанных с одной из компаний сети за 2024–2025 годы. Суммарно – около 24 тонн импорта.

Это не значит, что в Украину завезли ровно "24 тонны готовых дронов". Импорт может включать в себя компоненты (рамы, двигатели, контроллеры, антенны), батареи, наземные станции, запасные части, упаковку и тару.

Но этот показатель позволяет говорить о масштабе поставок, а не о нескольких демонстрационных комплектах.

Если сравнить это с максимальной взлетной массой реальных моделей:

· ARES A1 — 39,7 кг

· MAGURA — 31,4 кг

то 24 000 кг – это порядок сотен условных "единиц комплекса", а не десятки. Даже грубая арифметика дает диапазон 600-750 эквивалентов по массе. Еще раз: это не точный счет дронов, а индикатор масштаба номенклатуры в тоннах.

Почему это о миллиардах, даже если цифры контрактов засекречены

Там, где мы видим хоть одну цифру в "белом поле" — по ARES A1, картина проста: ≈3,09 млн грн за один комплекс (с двумя БпЛА). 600 ≈ 1,85 млрд грн.

В реальности в номенклатуре могут быть более дешевые FPV, разные комплектации. Но при наличии десятков тонн импорта и сети фирм, системно участвующих в оборонных закупках, утверждение "речь идет о миллиардах" перестает быть журналистской гиперболой и становится логичным выводом.

"Лесопильники" с российскими паспортами в украинской оборонке

Как уже отмечалось в начале расследования, директора и формальные бенефициары компаний сети имеют зарегистрированные ФЛПы или фирмы в сфере лесопильного и строгального производства, работали или работают в торговле древесиной. "Лесопильные" бизнесы традиционно являются любимой формой прикрытия для схем налоговой оптимизации, контрабанды и отмывания денег, а теперь этих людей видят директорами/учредителями оборонных подрядчиков.

Риски для государства – не только коррупция, но и национальная безопасность. Сеяр Куршутов в 2021 году попал в санкционный список СНБО как один из 13 "контрабандистов", против которых тогда ввели персональные ограничения. Позже в ряде материалов сообщалось, что санкции в отношении него не продлены, а также цитировались версии о возможном российском паспорте и семейном бизнесе в Крыму, который уже работал под российской юрисдикцией. Параллельно, якобы связанные с ним лица поставляли в Украину товары российского происхождения (в частности средства гигиены для военных), что уже стало предметом отдельных расследований. Наконец, как уже отмечалось в предыдущей части статьи, телеграмм-каналы, которые связывают с Куршутовым, ведут антиукраинскую пропаганду и атакуют государственные институты.

Комбинация этих факторов – санкционный бекграунд, подозрения в российских связях, сеть прокладок в дроновой тематике, тонны импорта – делает кейс потенциально не менее токсичным, чем самые громкие оборонительные скандалы последних лет.

На момент выхода статьи АОЗ, Госспецсвязь и силовые органы не объяснили, какие критерии комплаенса применялись к поставщикам этой сети с учетом санкционного и репутационного бекграунда связанных лиц и проводился ли анализ "зависимости" юрлиц, подающих технические условия на госиспытания, и их участия в различных оборонных тендерах.

Следующий материал будет касаться компаний жены основного фигуранта расследования, которые могут быть связаны с Куршутовым и бывшим таможенником Глебом Лобовым. Расследование также коснется возможного вывода средств в Вену.



