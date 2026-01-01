Грудень – період традиційного підбиття підсумків і найяскравіших подій кожного року. І так вийшло, що 2025-й стане, можливо, найскандальнішим за період президентської каденції Володимира Зеленського. І що найгірше, в епіцентрі найгучніших з них виявилася постать самого гаранта Конституції України, тоді як у 2024-му році це були скоріше нардепи, чиновники та військові.

Скандали 2025

Збройовий голод ЗСУ на 100 мільярдів гривень

Січень 2025-го року викликав у багатьох дежавю, схоже на січень 2023-го, пов'язане зі скандалом у Міністерстві оборони України. Але якщо 2 роки раніше каталізатором стали яйця по 17 гривень для харчування бійців, то тепер – проблема із закупівлями боєприпасів. Найбільшу публічність отримали контракти Агентства оборонних закупівель на постачання мінометних мін із Павлоградським хімічним заводом. Тоді міни відвантажили у значно менших кількостях, ніж прописано за контрактом, а самі боєприпаси виявилися малопридатними для використання.

Хоча всі ці проблеми почалися ще восени 2024-го, у січні вони вийшли на публічний рівень, ймовірно через те, що саме цього місяця вирішувалося питання про продовження контракту з директором Агентства Мариною Безруковою. Чиновниця не порозумілася з тодішнім міністром оборони Рустемом Умеровим, який бажав об'єднати Агентство з іншим ДП — "Державним оператором тилу" і поставити на чолі нього свою людину, Арсена Жумадилова.

В результаті протягом тижня з 24 по 31 січня то продовжували договір з Мариною Безруковою, то її звільняли, доки нарешті її місце не зайняв Арсен Жумадилов. Усього за 8 днів до держреєстру Агентства оборонних закупівель зміни вносили тричі. Але зрештою тимчасову перемогу у протистоянні здобув міністр оборони Рустем Умеров, а в березні з'ясувалося, що Агентство уклало договори з постачальниками, які не виконали контрактів на суму 100 мільярдів гривень.

Криза київської влади, яка дивиться для столиці і криза

Пройшли лише кілька днів після перипетій навколо керівництва Агентства оборонних закупівель та Національне Антикорупційне бюро України заявило про розкриття земельної корупції у Києві. У принципі, нічого нового в подібному факті для столиці вже давно немає, але фігурантом виявився колишній член "молодої команди" Леоніда Черновецького і визнаний бізнесмен Денис Комарницький, який "дивиться" за Києвом, у якого пройшов обшук.

Ще через кілька днів Комарницький залишив Україну, в чому йому, швидше за все, допомогли співробітники Департаменту спеціальних розслідувань Національної поліції України. У результаті, як з'ясували "Коментарі", у столиці склалася парадоксальна ситуація – по суті "посада дивлячого" влаштовувала столичний бізнес, який бажав "вирішувати питання". Щоправда, якийсь час на цю посаду претендував перший заступник мера столиці Віталія Кличка – Микола Поворозник, проте через проблеми з правоохоронцями, свого бажання він поки не реалізував.

Більше того, удар НАБУ по столичній владі в лютому мав продовження вже у квітні – низка високопосадовців столичної мерії стали фігурантами кримінальних проваджень і навіть розглядалося питання про можливе притягнення до відповідальності самого мера Віталія Кличка. Потім, щоправда, настав затишшя до літа, коли градоначальник прямо заявив про тиск на нього і столичну владу через 1500 кримінальних справ. Потім знову настала перерва до вересня, коли мера покинув один із найвірніших сподвижників – співголова фракції "УДАР" у Київміськраді Дмитро Білоцерковець, а у жовтні під тиск депутатів мер звільнив і Миколу Поворозника, що забезпечило йому тимчасовий спокій. Хоча, найімовірніше, цим спокоєм він завдячує зовсім не депутатам Київміськради.

Перша зустріч і одразу скандал — сварка президентів

Вже у лютому героєм скандалу, до того ж міжнародного, виявився президент України Володимир Зеленський. Перша офіційна зустріч із обраним нещодавно президентом США Дональдом Трампом, на якій обговорювалося питання про угоду щодо спільної експлуатації корисних копалин, переросла у публічну суперечку. У ході нього президент США заявив про "невдячність" України, на що Володимир Зеленський відповів, що не потребує порад, що йому робити.

У результаті Володимир Зеленський покинув США достроково, тому не відбулася навіть спільна прес-конференція. За версією журналістів, Дональд Трамп просто відмовився обговорювати якісь питання безпеки та можливих компромісів з боку України.

Як показав час, цей скандал став лише першим серед майбутніх резонансних конфліктів, в яких прямо чи опосередковано виявився замішаний президент України.

Гаряче літо – скандали з БЕБ та НАБУ

Влітку Україна пережила справжній "шторм", який виявився пов'язаним із правоохоронними органами, які, щоправда, постійно дають підстави для скандалів, але цього разу їх ініціатором і чи не жертвою став президент Володимир Зеленський.

Так, у червні загострилася ситуація довкола конкурсу на посаду нового голови Бюро економічної безпеки України. Йшлося про наявність громадянства РФ та бізнес батька одного з кандидатів на дане місце – Олександра Скомарова. Пікантності ситуації додавав той факт, що колишня перевірка нічого подібного не виявила, а один з тих, хто оспорював рішення комісії, виявився пов'язаним з іншим кандидатом на посаду директора ВЕБ Віктором Дубовиком та Офісом президента. Остання обставина викликала версію про бажання ОП "пропхати" свого кандидата.

Зрештою посаду отримав виходець з НАБУ Олександр Цивінський, чий батько, до речі, також проживає в РФ і ймовірно має російське громадянство.

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроект № 12 414, який значно розширював повноваження Генерального прокурора та робив НАБУ та САП залежними від нього. Зокрема, він міг передавати справи від НАБУ іншим правоохоронним органам, підписувати підозри та закривати будь-які справи.

Все це викликало різку та швидку реакцію як українського суспільства, яке організувало масштабні вуличні протести, так і міжнародних організацій. Наприклад, деякі банківські установи пов'язали незалежність НАБУ від Офісу генпрокурора з можливістю отримання Україною нових фінансових траншів. В результаті вже 31 липня новий законопроект скасував ухвалений 9 днями раніше №12 414.

Та криза стала провісником ще серйознішого скандалу, на чолі якого знову стали НАБУ і наближені до президента. Так, вже тоді висловлювалася версія, що причина позбавлення незалежності НАБУ – підозра віце-прем'єр – міністру національної єдності Олексію Чернишову у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб у будівельній сфері.

Плівки Міндіча та Міндічгейт

Потрібно сказати, що паралельно з кейсом Олексія Чернишова навколо іншого наближеного до президента Володимира Зеленського, бізнесмена Тимура Міндіча, згустилися хмари. Власника 50% ТОВ "Квартал", екс-менеджера Ігоря Коломойського, який звів майбутнього президента з бізнесменом перед виборами, називали придворним олігархом Володимира Зеленського з впливом в енергетиці та інших сферах. "Його людьми" також були і Олексій Чернишов та міністр енергетики Герман Галущенко.

Саме в цей час активно обговорювалася наявність якихось "плівок Міндіча", на яких обговорювалися незаконні операції та корупція у найвищих ешелонах влади. Щоправда, крім розмов, самих записів ніде не було, але все змінилося 10 листопада.

Цього дня НАБУ та САП повідомили про розкриття масштабної корупційної схеми в енергетиці, під час якої від контрагентів "Енергоатому" вимагали "відкати" у розмірі від 10% до 15% вартості контрактів. У схемі опинилися замішані Тимур Міндіч, вже екс-міністр енергетики Герман Галущенко, його наступниця на цій посаді Світлана Грінчук та інші особи. Щоправда, сам бізнесмен встиг втекти за кордон буквально за лічені години до обшуку. Згодом Міндіч був оголошений у розшук і проти нього ввели персональні санкції.

З того часу скандал, прозваний "Міндічгейтом", лише набирає обертів, обростаючи новими фактами та особами.

Так, крім корупційних схем в енергетиці говорять про розкрадання в оборонці, наприклад, про постачання неякісних бронежилетів , що поставило питання про можливу співучасть у схемах також вже колишнього міністра оборони Рустема Умерова, який після цього тривалий час перебував нібито в закордонних відрядженнях, зовсім як Олексій Олексій.

Інтереси бізнесмена виявилися у фармацевтичній галузі, сфері управління конфіскованими активами, і можливо, що прослуховування Міндіча може спричинити ще цілий вал підозр. Наприклад, колишній секретар РНБО Олексій Данилов, який міг торгувати місцями у списках санкцій .

Результатом цього стала справжня політична криза, за якої навіть впливу президента Володимира Зеленського не вистачило на те, щоб заспокоїти депутатів фракції "Слуга народу". Лише звільнення голови ОП Андрія Єрмака, куди більш одіозного та близького до гаранта Конституції, тимчасово заспокоїло нардепів.

Втім, ці скандали активізували багатьох політичних гравців, навіть таких дрібних як нардеп Мар'яна Безугла, яка блокує роботу парламенту через вимогу звільнення головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

