Тимур Миндич и аптечный бизнес брата Игоря Червоненко: кто и как выводит из Украины миллиарды гривен

Расследование НАБУ, известное как дело "Мидас" о коррупционной деятельности друга и соратника президента Украины Владимира Зеленского, бизнесмена Тимура Миндича, похоже затронуло далеко не все сферы украинской экономики, в которой крутятся большие деньги. Еще одним таким реальным сектором экономики может быть фармацевтика, чей представитель "засветился" при вносе залога за арестованных по делу экс-вице-премьер-министра Украины Алексея Чернышова.

Тимур Миндич и аптечный бизнес брата Игоря Червоненко

Нардеп Ярослав Железняк: Тимур Миндич имеет интересы в фармацевтике

Арестованный Высшим антикоррупционным судом 18 ноября Алексей Чернышев уже 19 числа вышел под залог в 51 млн грн. и львиную их долю – 30 млн, внес адвокат Андрей Процик. Как утверждает народный депутат Украины от партии "Голос" Ярослав Железняк, юрист тесно связан с фармацевтическим рынком, а именно с владельцем одной из крупнейших аптечных сетей Украины – "Аптека доброго дня" Игорем Червоненко.

Также политик разместил на своей странице в соцсетях фото, на котором изображены Тимур Миндич, его соратник Александр Цукерман, который покинул территорию Украины, и Игорь Червоненко.

"И тут я хочу вернуться к очень известному фото (его обрезали, обычно оставляют Миндича и Цукермана), но я дам полное — третий на фото справа — это Игорь Червоненко. Пишут, что он совладелец сети аптек "Доброго дня". Наши источники, говорят, что он был в этом сентябре на дне рождения Миндича в Герцлии (Израиль) в отеле DAN ACCADIA HERTZLIA. Даже говорят, что там в аптечном бизнесе может иметь долю и сам Миндич", — прокомментировал фото Ярослав Железняк.

Бизнесмен и глава профильной ассоциации – кто такой Игорь Червоненко

Нельзя сказать, чтобы владелец сети "Аптека доброго дня" Игорь Червоненко был вовсе непубличным человеком, возглавляя уже не первый год профильную ассоциацию – "Аптечная профессиональная ассоциация Украины", он то и дело мелькает в СМИ.

Так, в материале Forbes-Украина в феврале 2025 года Червоненко рассказывает о проблемах отрасли, переживает за доступность лекарств и их цену для украинцев, говорит о помощи ВСУ и пострадавшим от войны. Однако подобные появления в СМИ для предпринимателя все же редкость.

По большому счету, бизнес Игоря Червоненко, как и он сам, продолжают оставаться для основной массы читателей такими себе "terra incognita". Как сообщали "Комментарии", сеть "Аптека доброго дня" включала в себя в довоенное время около 220 аптек или 1% от их тогдашнего общего количества. Но судя по данным того же Forbes-Украина после покупки сети львовских аптек D.S. в 2025-м году теперь розничная сеть может насчитывать около 1100 учреждений – не менее 5% от их общего количества в Украине.

Несмотря на это, пожалуй, более известным Игоря Червоненко для широких масс украинцев делает то, что он является младшим братом Евгения Червоненко – одного из соратников экс-президента Украины Виктора Ющенко. Народный депутат, запорожский губернатор, министр транспорта и связи – политическая карьера Евгения Червоненко довольно многогранна, но в 2010-х он сосредоточился на семейном бизнесе, а попытка политического "камбэка" на выборах мэра Одессы в 2020-м году потерпела крах.

Тем не менее такой непубличностью Игорь Червоненко только подтверждает известную сентенцию, что "деньги любят тишину".

Миллиарды на фарме и миллиарды на вывод из страны

По данным аналитического сервиса YouControl, Игорь Червоненко связан с более чем 40 коммерческими структурами, и почти все они работают на фармацевтическом рынке. Однако крупнейшими в его бизнесе остаются две фирмы:

- ООО "Аптека доброго дня" (сфера деятельности – розничная торговля фармацевтическими товарами в специализированных магазинах, уставной фонд – 1 млн грн.);

- ООО "Фармастор" (сфера деятельности – розничная торговля фармацевтическими товарами в специализированных магазинах, уставной фонд – 72 млн грн.).

Судя по финансовым отчетам, дела обеих компаний идут просто превосходно, так ООО "Аптека доброго дня" с 2020 по 2024-й года увеличила доходы с 1 млрд 35 млн грн. до 1 млрд 438 млн грн., а "Фармастор" с 2,9 млрд грн. до 4 млрд 244 млн грн. То есть совокупный доход только двух крупнейших компаний Игоря Червоненко составил в 2024-м году почти 7,7 млрд грн. или около 4% от общего оборота фармрынка за 2024-й год в 195 млрд грн.

Но что обращает на себя внимание в отчетности ООО "Фармастор", так это убытки. Так из 5 лет с 2020-го по 2024-й, фирма заявляла об убытках в трех годовых отчетах – за 2024-й это, к примеру, 2 млн 13 тыс. грн.

Объяснением могут оказаться факты из уголовного производства №12025100120000127, которое расследуется Печерской окружной прокуратурой города Киева. В его рамках следствие полагает, что ряд фармацевтических предприятий Украины занимались выводом средств через представительство "СКОЛ ТРЕЙД СП. С А.А." (владелец — компания в Польше) и представительство "КВИК ВЕНТ ОУ" (владелец – компания в Финляндии).

Так, согласно судебным документам, "СКОЛ ТРЕЙД СП. С А.А." за 2022-2024 года получили на свои банковские счета 2 млрд 41 млн грн. в качестве оплаты роялти за использование авторских прав на препараты и компьютерные программы. Среди 11 компаний фармрынка, плативших эти роялти, фигурирует и ООО "Фармастор".

Однако следствие полагает, что все эти сделки "вероятно, не имеют экономического содержания, объема и факта осуществления хозяйственных операций и могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем".

Иными словами, эти деньги под фиктивными договорами выводились из компаний, что "экономило" им налоги – около 361,3 млн грн. Затем по данным следствия "СКОЛ ТРЕЙД СП. С А.А." и "КВИК ВЕНТ ОУ" переводили деньги другим фиктивным компаниям, средства обналичивались, и легализовались. Причем часть наличных средств могла использоваться для "вознаграждения" руководства медучреждений за покупки лекарств определенных производителей и продавцов.

Правда, куда эти деньги направлялись потом – пока следствие не выяснило, однако кое-какие версии в этом направлении все же имеются.

Кипр и Тимур Миндич – имеет ли друг президента отношение к фармрынку

У ООО "Аптека доброго дня" и ООО "Фармастор" весьма запутанная структура собственности. Так, как утверждает YouControl, ООО "Аптека доброго дня" на 10% принадлежит "Фармастору", последний на 10,5% является собственностью ООО "Аптека доброго дня". Такое себе "перекрестное" совладение, видимо, с целью запутать тех, кто попытается выяснить, кто же владеет компанией.

Однако такие ухищрения малоэффективны, ведь основным собственником обеих компаний является кипрская компания "Фарминвест холдингс лимитед" (FARMINVEST HOLDINGS LIMITED) с регистрацией в городе Лимасол. Согласно данным кипрского реестра, компания была зарегистрирована 5 июля 2007 года и ее директором является местный житель Старулла Стефану, а секретарем – Чарулла Неофиту. На них же записаны еще много фирм в том самом реестре, что говорит том, что оба они являются "подставными фигурами" для скрытия истинных владельцев компании – стандартный прием для кипрских офшоров, за что их так ценят в Украине и не только.

Как утверждает все тот же YouControl, в "Аптеке доброго дня" и "Фармасторе" Игорю Червоненко принадлежат по 69,13%. Скорее всего, речь идет о его доле в кипрской "Фарминвест холдингс лимитед", которая и является юридическим владельцем аптечной империи из 1100 точек продаж лекарств.

Как несложно посчитать, оставшиеся 31,87% "Фарминвест холдингс лимитед" принадлежат кому-то другому, чья личность неизвестна. Как утверждает Ярослав Железняк, Тимур Миндич участвует в бизнесе Игоря Червоненко, и делать это он может именно как владелец почти 1/3 капитала FARMINVEST HOLDINGS LIMITED.

Заметим, что использование офшорных компаний, в том числе кипрских, обычное дело для Тимура Миндича, тут:

- люксембургская Mineral Assets Corporation для продажи бриллиантов в Россию;

- мальтийская Airpay Holdings Limited для продажи МО Украины бронежилетов сомнительного качества;

- кипрская Green Family Ltd, которой ранее владел сам президент Владимир Зеленский и получал на нее роялти от трансляции сериала "Сваты" и других продуктов студии "Квартал 95" в России.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, как друг и бизнес-партнер Миндича Александр Степура выводит дроновый бизнес из Украины.



