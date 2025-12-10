Тимур Міндіч та аптечний бізнес брата Ігоря Червоненка: хто та як виводить з України мільярди гривень

Розслідування НАБУ, відоме як справа "Мідас" про корупційну діяльність друга та соратника президента України Володимира Зеленського, бізнесмена Тимура Міндіча , схоже торкнулося далеко не всіх сфер української економіки, в якій крутяться великі гроші. Ще одним таким реальним сектором економіки може бути фармацевтика, представник якої "засвітився" при внесенні застави за арештованих у справі екс-віце-прем'єр-міністра України Олексія Чернишова.

Тимур Міндіч та аптечний бізнес брата Ігоря Червоненка

Нардеп Ярослав Железняк: Тимур Міндіч має інтереси у фармацевтиці

Заарештований Вищим антикорупційним судом 18 листопада Олексій Чернишов уже 19 числа вийшов під заставу 51 млн грн. та левову їх частку – 30 млн, вніс адвокат Андрій Процик. Як стверджує народний депутат України від партії "Голос" Ярослав Железняк, юрист тісно пов'язаний із фармацевтичним ринком, а саме із власником однієї з найбільших аптечних мереж України – "Аптека доброго дня" Ігорем Червоненком.

Також політик розмістив на своїй сторінці в соцмережах фото, на якому зображено Тимура Міндіча, його соратника Олександра Цукермана, який залишив територію України, та Ігоря Червоненка.

"І тут я хочу повернутися до дуже відомого фото (його обрізали, зазвичай залишають Міндіча та Цукермана), але я дам повне – третій на фото праворуч – це Ігор Червоненко. Пишуть, що він є співвласником мережі аптек "Доброго дня". Наші джерела, кажуть, що він був у вересні на дні народження Міндіча в Герцлії (Ізраїль) в готелі DAN ACCADIA HERTZLIA. Навіть кажуть, що там у аптечному бізнесі може мати частку й сам Міндіч", – прокоментував фото Ярослав Железняк.

Бізнесмен та голова профільної асоціації – хто такий Ігор Червоненко

Не можна сказати, щоб власник мережі "Аптека доброго дня" Ігор Червоненко був зовсім непублічною людиною, очолюючи вже не перший рік профільну асоціацію – "Аптечна професійна асоціація України", він раз у раз з'являється в ЗМІ.

Так, у матеріалі Forbes-Україна у лютому 2025 року Червоненко розповідає про проблеми галузі, переживає за доступність ліків та їхню ціну для українців, говорить про допомогу ЗСУ та постраждалим від війни. Однак подібні появи в ЗМІ для підприємця все ж таки рідкість.

За великим рахунком, бізнес Ігоря Червоненка, як і він сам, продовжують залишатися для більшості читачів такими собі "terra incognita". Як повідомляли "Коментарі" , мережа "Аптека доброго дня" включала довоєнний час близько 220 аптек або 1% від їх тодішньої загальної кількості. Але, судячи з даних того ж Forbes-Україна, після покупки мережі львівських аптек DS у 2025-му році тепер роздрібна мережа може налічувати близько 1100 установ – не менше 5% від їх загальної кількості в Україні.

Незважаючи на це, мабуть, більш відомим Ігоря Червоненка для широкого загалу українців робить те, що він є молодшим братом Євгена Червоненка – одного із соратників екс-президента України Віктора Ющенка. Народний депутат, запорізький губернатор, міністр транспорту та зв'язку – політична кар'єра Євгена Червоненка досить багатогранна, але у 2010-х він зосередився на сімейному бізнесі, а спроба політичного "камбеку" на виборах мера Одеси у 2020 році зазнала краху.

Тим не менш, такою непублічністю Ігор Червоненко лише підтверджує відому сентенцію, що "гроші люблять тишу".

Мільярди на фармі та мільярди на виведення з країни

За даними аналітичного сервісу YouControl, Ігор Червоненко пов'язаний із більш ніж 40 комерційними структурами, і майже всі вони працюють на фармацевтичному ринку. Однак найбільшими у його бізнесі залишаються дві фірми:

— ТОВ "Аптека доброго дня" (сфера діяльності – роздрібна торгівля фармацевтичними товарами у спеціалізованих магазинах, статутний фонд – 1 млн. грн.);

— ТОВ "Фармастор" (сфера діяльності – роздрібна торгівля фармацевтичними товарами у спеціалізованих магазинах, статутний фонд – 72 млн. грн.).

Судячи з фінансових звітів, справи обох компаній йдуть просто чудово, так ТОВ "Аптека доброго дня" з 2020 по 2024 рік збільшила доходи з 1 млрд 35 млн грн. до 1 млрд. 438 млн. грн., а "Фармастор" з 2,9 млрд. грн. до 4 млрд 244 млн. грн. Тобто сукупний дохід лише двох найбільших компаній Ігоря Червоненка становив у 2024 році майже 7,7 млрд грн. або близько 4% від загального обороту фармринку за 2024 рік у 195 млрд грн.

Але що привертає увагу у звітності ТОВ "Фармастор", то це збитки. Так з 5 років з 2020-го до 2024-го, фірма заявляла про збитки у трьох річних звітах – за 2024-й це, наприклад, 2 млн 13 тис. грн.

Поясненням можуть бути факти з кримінального провадження №12025100120000127, яке розслідується Печерською окружною прокуратурою міста Києва. У його рамках слідство вважає, що низка фармацевтичних підприємств України займалася виведенням коштів через представництво "СКОЛ ТРЕЙД СП. З А.А." (власник – компанія у Польщі) та представництво "КВІК ВЕНТ ОУ" (власник – компанія у Фінляндії).

Так, згідно із судовими документами, "СКІЛ ТРЕЙД СП. З А.А." за 2022-2024 роки отримали на свої банківські рахунки 2 млрд. 41 млн. грн. як оплату роялті за використання авторських прав на препарати та комп'ютерні програми. Серед 11 компаній фармринку, які платили ці роялті, фігурує і ТОВ "Фармастор".

Однак слідство вважає, що всі ці угоди "ймовірно, не мають економічного змісту, обсягу та факту здійснення господарських операцій та можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом".

Іншими словами, ці гроші під фіктивними договорами виводились із компаній, що "економило" їм податки – близько 361,3 млн грн. Потім за даними слідства "Скіл Трейд СП. З А.А." і "КВІК ВЕНТ ОУ" переказували гроші іншим фіктивним компаніям, кошти переводилися в готівку, і легалізувалися. Причому частина готівки могла використовуватися для винагороди керівництва медустанов за купівлю ліків певних виробників та продавців.

Щоправда, куди ці гроші прямували потім – поки що слідство не з'ясувало, проте деякі версії в цьому напрямку все ж таки є.

Кіпр та Тимур Міндіч – чи має друг президента відношення до фармринку

ТОВ "Аптека доброго дня" та ТОВ "Фармастор" мають дуже заплутану структуру власності. Як стверджує YouControl, ТОВ "Аптека доброго дня" на 10% належить "Фармастору", останній на 10,5% є власністю ТОВ "Аптека доброго дня". Таке собі "перехресне" подолання, мабуть, з метою заплутати тих, хто спробує з'ясувати, хто ж володіє компанією.

Однак такі хитрощі малоефективні, адже основним власником обох компаній є кіпрська компанія "Фармінвест холдінгс лімітед" (FARMINVEST HOLDINGS LIMITED) із реєстрацією у місті Лімасол. За даними кіпрського реєстру, компанія була зареєстрована 5 липня 2007 року і її директором є місцевий житель Старулла Стефану, а секретарем – Чарулла Неофіту. На них записано ще багато фірм у тому самому реєстрі, що свідчить про те, що обидва вони є "підставними фігурами" для приховання справжніх власників компанії – стандартний прийом для кіпрських офшорів, за що їх так цінують в Україні і не тільки.

Як стверджує той же YouControl, в "Аптеці доброго дня" та "Фармасторі" Ігорю Червоненко належать по 69,13%. Швидше за все, йдеться про його частку в кіпрській "Фармінвест холдингс лімітед", яка є юридичним власником аптечної імперії з 1100 точок продажу ліків.

Як нескладно порахувати, 31,87% "Фармінвест холдингс лімітед", що залишилися, належать комусь іншому, чия особа невідома. Як стверджує Ярослав Железняк, Тимур Міндіч бере участь у бізнесі Ігоря Червоненка, і робити це він може саме як власник майже 1/3 капіталу FARMINVEST HOLDINGS LIMITED.

Зауважимо, що використання офшорних компаній, у тому числі кіпрських, звичайна справа для Тимура Міндіча, тут:

— люксембурзька Mineral Assets Corporation для продажу діамантів у Росію;

— мальтійська Airpay Holdings Limited для продажу МО України бронежилетів сумнівної якості;

— кіпрська Green Family Ltd, якою раніше володів сам президент Володимир Зеленський та отримував на неї роялті від трансляції серіалу "Свати" та інших продуктів студії "Квартал 95" у Росії.

Раніше "Коментарі" повідомляли про те, як друг та бізнес-партнер Міндіча Олександр Степура виводить дроновий бізнес із України.



