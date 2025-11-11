logo

Названы имена всех, кому НАБУ объявило подозрения по делу "Мидас": кого задержали, а кто уже скрылся
Названы имена всех, кому НАБУ объявило подозрения по делу "Мидас": кого задержали, а кто уже скрылся

НАБУ объявило подозрения семи фигурантам дела "Мидас" о коррупции в энергетике. Пятерых задержаны, а двое сбежали из Украины.

11 ноября 2025, 23:12
Автор:
Slava Kot

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило подозрения семи участникам масштабной коррупционной схемы в сфере энергетики, которую правоохранители расследуют в рамках операции "Мидас". Пять фигурантов уже задержаны, а двое, покинувшие Украину, это бизнесмен Тимур Миндич и финансист Александр Цукерман.

Названы имена всех, кому НАБУ объявило подозрения по делу "Мидас": кого задержали, а кто уже скрылся

Стали известны фигуранты дела НАБУ

Как сообщают журналисты "Схем" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, среди подозреваемых оказался соучредитель студии "Квартал-95" Тимур Миндич (на пленках НАБУ фигурирует под кодовым именем "Карлсон"), экс-советник министра энергетики Игорь Миронюк ("Рокет"), исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов ("Тенор"), а также четверо членов так называемого "бэк-офиса по легализации средств": Александр Цукерман ("Шугармен"), Игорь Фурсенко ("Решик"), Леся Устименко и Людмила Зорина.

Названы имена всех, кому НАБУ объявило подозрения по делу ”Мидас”: кого задержали, а кто уже скрылся - фото 2

Имена тех, кому НАБУ объявило подозрения по делу "Мидас"

Игорь Фурсенко, которого в НАБУ называют бухгалтером "бэк-офиса", на записях, сделанных во время оперативных мероприятий, жаловался, что "нести коробку с деньгами — такое себе удовольствие".

По словам народного депутата Ярослава Железняка, "братья Цукерманы вели финансовую часть у Тимура Миндича". Нардеп также сообщил, что Миндич вместе с братьями Цукерманами уже находятся в Израиле, где они были замечены в Тель-Авиве.

Среди других фигурантов упоминается частная предпринимательница Леся Устименко, в контактах которой указано "Леся Киев Финансист Братьев". Она владеет паркоместом в доме, где располагался "бэк-офис". По данным журналистов, ее муж может быть гражданином России. Еще одна подозреваемая Людмила Зорина, владелица ФЛП в сфере консалтинга, связана с лицами, имеющими отношение к схеме легализации средств.

По данным НАБУ, организованная группа действовала в сфере энергетики, получая неправомерную выгоду от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10 до 15% стоимости заключенных контрактов. Известно, что преступная сеть легализовала около 100 миллионов долларов незаконно полученных средств через помещение, принадлежавшее бывшему нардепу, а ныне российскому сенатору Андрею Деркачу.

10 ноября детективы НАБУ провели обыски у совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича, покинувшего Украину незадолго до этого, а также у экс-министра энергетики Германа Галущенко. 11 ноября антикоррупционные органы объявили о задержании пятерых фигурантов и уведомлении о подозрении всем семи участникам схемы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции Зеленского на масштабный коррупционный скандал в энергетике.

Также "Комментарии" писали, что бывшей министр обороны Умеров прокомментировал информацию о влиянии Миндича на работу Минобороны.



Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-operatsiya-midas-komu-v-nabu-povidomyly-pro-pidozru/33587531.html
