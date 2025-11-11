logo_ukra

BTC/USD

102713

ETH/USD

3420.18

USD/UAH

42.01

EUR/UAH

48.61

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Кримінал Названі імена всіх, кому НАБУ оголосило підозри у справі "Мідас": кого затримали, а хто вже втік
commentss НОВИНИ Всі новини

Названі імена всіх, кому НАБУ оголосило підозри у справі "Мідас": кого затримали, а хто вже втік

НАБУ оголосило підозри семи фігурантам справи "Мідас" про корупцію в енергетиці. П’ятьох затримано, а двоє втекли з України.

11 листопада 2025, 23:12
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Національне антикорупційне бюро України оголосило підозри сімом учасникам масштабної корупційної схеми у сфері енергетики, яку правоохоронці розслідують у межах операції "Мідас". П’ятьох фігурантів уже затримано, а двоє, які залишили Україну, це бізнесмен Тимур Міндіч і фінансист Олександр Цукерман.

Названі імена всіх, кому НАБУ оголосило підозри у справі "Мідас": кого затримали, а хто вже втік

Стали відомі фігуранти справи НАБУ

Як повідомляють журналісти "Схем" з посиланням на джерела у правоохоронних органах, серед підозрюваних опинився співзасновник студії "Квартал-95" Тимур Міндіч (на плівках НАБУ фігурує під кодовим ім’ям "Карлсон"), ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк ("Рокет"), виконавчий директор з безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов ("Тенор"), а також четверо членів так званого "бек-офісу з легалізації коштів": Олександр Цукерман ("Шугармен"), Ігор Фурсенко ("Рьошик"), Леся Устименко та Людмила Зоріна.

Названі імена всіх, кому НАБУ оголосило підозри у справі ”Мідас”: кого затримали, а хто вже втік - фото 2

Імена тих, кому НАБУ оголосило підозри у справі "Мідас"

Ігор Фурсенко, якого в НАБУ називають бухгалтером "бек-офісу", на записах, зроблених під час оперативних заходів скаржився, що "нести коробку з грошима — таке собі задоволення".

За словами народного депутата Ярослава Железняка, "брати Цукермани вели фінансову частину у Тимура Міндіча". Нардеп також повідомив, що Міндіч разом із братами Цукерманами вже перебувають в Ізраїлі, де їх помітили у Тель-Авіві.

Серед інших фігурантів згадується приватна підприємиця Леся Устименко, у контактах якої зазначено "Леся Київ Фінансист Братів". Вона володіє паркомісцем у будинку, де розташовувався "бек-офіс". За даними журналістів її чоловік може бути громадянином Росії. Ще одна підозрювана Людмила Зоріна, власниця ФОП у сфері консалтингу, пов’язана з особами, що мають стосунок до схеми легалізації коштів.

За даними НАБУ, організована група діяла у сфері енергетики, отримуючи неправомірну вигоду від контрагентів "Енергоатому" у розмірі від 10% до 15% вартості укладених контрактів. Відомо, що злочинна мережа легалізувала близько 100 мільйонів доларів незаконно отриманих коштів через приміщення, яке належало колишньому нардепу, а нині російському сенатору Андрію Деркачу.

10 листопада детективи НАБУ провели обшуки у співвласника студії "Квартал 95" Тимура Міндіча, який покинув Україну незадовго до цього, а також у ексміністра енергетики Германа Галущенка. 11 листопада антикорупційні органи оголосили про затримання п’ятьох фігурантів та повідомлення про підозру всім семи учасникам схеми.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про реакцію Зеленського на масштабний корупційний скандал в енергетиці.

Також "Коментарі" писали, що колишній міністр оборони Умєров прокоментував інформацію про вплив Міндіча на роботу Міноборони.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-operatsiya-midas-komu-v-nabu-povidomyly-pro-pidozru/33587531.html
Теги:

Новини

Всі новини