Названі імена всіх, кому НАБУ оголосило підозри у справі "Мідас": кого затримали, а хто вже втік

Національне антикорупційне бюро України оголосило підозри сімом учасникам масштабної корупційної схеми у сфері енергетики, яку правоохоронці розслідують у межах операції "Мідас". П’ятьох фігурантів уже затримано, а двоє, які залишили Україну, це бізнесмен Тимур Міндіч і фінансист Олександр Цукерман.

Стали відомі фігуранти справи НАБУ

Як повідомляють журналісти "Схем" з посиланням на джерела у правоохоронних органах, серед підозрюваних опинився співзасновник студії "Квартал-95" Тимур Міндіч (на плівках НАБУ фігурує під кодовим ім’ям "Карлсон"), ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк ("Рокет"), виконавчий директор з безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов ("Тенор"), а також четверо членів так званого "бек-офісу з легалізації коштів": Олександр Цукерман ("Шугармен"), Ігор Фурсенко ("Рьошик"), Леся Устименко та Людмила Зоріна.

Імена тих, кому НАБУ оголосило підозри у справі "Мідас"

Ігор Фурсенко, якого в НАБУ називають бухгалтером "бек-офісу", на записах, зроблених під час оперативних заходів скаржився, що "нести коробку з грошима — таке собі задоволення".

За словами народного депутата Ярослава Железняка, "брати Цукермани вели фінансову частину у Тимура Міндіча". Нардеп також повідомив, що Міндіч разом із братами Цукерманами вже перебувають в Ізраїлі, де їх помітили у Тель-Авіві.

Серед інших фігурантів згадується приватна підприємиця Леся Устименко, у контактах якої зазначено "Леся Київ Фінансист Братів". Вона володіє паркомісцем у будинку, де розташовувався "бек-офіс". За даними журналістів її чоловік може бути громадянином Росії. Ще одна підозрювана Людмила Зоріна, власниця ФОП у сфері консалтингу, пов’язана з особами, що мають стосунок до схеми легалізації коштів.

За даними НАБУ, організована група діяла у сфері енергетики, отримуючи неправомірну вигоду від контрагентів "Енергоатому" у розмірі від 10% до 15% вартості укладених контрактів. Відомо, що злочинна мережа легалізувала близько 100 мільйонів доларів незаконно отриманих коштів через приміщення, яке належало колишньому нардепу, а нині російському сенатору Андрію Деркачу.

10 листопада детективи НАБУ провели обшуки у співвласника студії "Квартал 95" Тимура Міндіча, який покинув Україну незадовго до цього, а також у ексміністра енергетики Германа Галущенка. 11 листопада антикорупційні органи оголосили про затримання п’ятьох фігурантів та повідомлення про підозру всім семи учасникам схеми.

