"Пральня" на 100 млн доларів зі зв’язками з РФ: в НАБУ відкрили нові деталі про корупцію в енергетиці



















Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) оприлюднило нові подробиці масштабної антикорупційної операції під назвою "Мідас", у межах якої викрито діяльність високопосадової злочинної організації, що контролювала корупційні схеми у сфері енергетики.

Сенатор РФ Андрій Деркач. Фото з відкритих джерел

Операція тривала понад 15 місяців, під час яких детективи НАБУ та прокурори САП задокументували понад 1000 годин аудіозаписів. У розслідуванні фігурують чиновники, які, за даними слідства, мали вплив на стратегічні державні підприємства, зокрема на АТ "НАЕК "Енергоатом"". Під час операції проведено понад 70 обшуків, до яких було залучено весь склад детективів Бюро.

У новій заяві НАБУ повідомило, що легалізацією незаконно отриманих коштів займався окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва. Приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, який уже є обвинуваченим НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні.

За версією слідства, саме через цей офіс проходили великі суми "чорної готівки". Там вели детальний облік хабарів, організовували відмивання грошей через мережу компаній-нерезидентів, а частину операцій проводили за межами України.

"За надання послуг не членам злочинної організації офіс отримував оплату у вигляді відсотків від проведених сум. Загалом через так звану "пральню" пройшло близько 100 млн доларів США" — йдеться в повідомлені НАБУ.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що одразу два міністри можуть втратити свої посади через корупційний скандал. До ВР вже подали постанову.

Також "Коментарі" писали, що в "Енергоатомі" відреагували на розслідування НАБУ і САП.