Главная Новости Общество Скандалы "Стиралка" на 100 млн долларов со связями с РФ: в НАБУ открыли новые детали о коррупции в энергетике
commentss НОВОСТИ Все новости

"Стиралка" на 100 млн долларов со связями с РФ: в НАБУ открыли новые детали о коррупции в энергетике

НАБУ обнародовало новые факты по делу "Мидас". Из-за киевского офиса, связанного с семьей российского сенатора Деркача, отмывали около 100 миллионов долларов.

10 ноября 2025, 16:58
Автор:
avatar

Slava Kot








Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обнародовало новые подробности масштабной антикоррупционной операции под названием "Мидас", в рамках которой разоблачена деятельность высокопоставленной преступной организации, которая контролировала коррупционные схемы в сфере энергетики.

"Стиралка" на 100 млн долларов со связями с РФ: в НАБУ открыли новые детали о коррупции в энергетике

Сенатор РФ Андрей Деркач. Фото из открытых источников

Операция длилась более 15 месяцев, в ходе которых детективы НАБУ и прокуроры САП задокументировали более 1000 часов аудиозаписей. В расследовании фигурируют чиновники, которые, по данным следствия, оказали влияние на стратегические государственные предприятия, в частности, на АО "НАЭК "Энергоатом"". В ходе операции проведено более 70 обысков, к которым был привлечен весь состав детективов Бюро.

В новом заявлении НАБУ сообщило, что легализацией незаконно полученных средств занимался отдельный офис преступной организации, расположенный в центре Киева. Помещение принадлежало семье бывшего народного депутата, а ныне сенатора РФ Андрея Деркача, уже обвиняемого НАБУ и САП в другом уголовном производстве.

По версии следствия, именно через этот офис проходили большие суммы "черных наличных". Там вели детальный учет взяток, организовывали отмывание денег через сеть компаний-нерезидентов, а часть сделок проводили за пределами Украины.

"За предоставление услуг не членам преступной организации офис получал оплату в виде процентов от произведенных сумм. В общей сложности через так называемую "прачечную" прошло около 100 млн долларов США", — говорится в сообщении НАБУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сразу два министра могут потерять свои должности из-за коррупционного скандала. В ВР уже подали постановление.

Также "Комментарии" писали, что в "Энергоатоме" отреагировали на расследование НАБУ и САП.



Источник: https://www.youtube.com/watch?v=pcTWjefE62Q
