"Стиралка" на 100 млн долларов со связями с РФ: в НАБУ открыли новые детали о коррупции в энергетике



















Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обнародовало новые подробности масштабной антикоррупционной операции под названием "Мидас", в рамках которой разоблачена деятельность высокопоставленной преступной организации, которая контролировала коррупционные схемы в сфере энергетики.

Сенатор РФ Андрей Деркач. Фото из открытых источников

Операция длилась более 15 месяцев, в ходе которых детективы НАБУ и прокуроры САП задокументировали более 1000 часов аудиозаписей. В расследовании фигурируют чиновники, которые, по данным следствия, оказали влияние на стратегические государственные предприятия, в частности, на АО "НАЭК "Энергоатом"". В ходе операции проведено более 70 обысков, к которым был привлечен весь состав детективов Бюро.

В новом заявлении НАБУ сообщило, что легализацией незаконно полученных средств занимался отдельный офис преступной организации, расположенный в центре Киева. Помещение принадлежало семье бывшего народного депутата, а ныне сенатора РФ Андрея Деркача, уже обвиняемого НАБУ и САП в другом уголовном производстве.

По версии следствия, именно через этот офис проходили большие суммы "черных наличных". Там вели детальный учет взяток, организовывали отмывание денег через сеть компаний-нерезидентов, а часть сделок проводили за пределами Украины.

"За предоставление услуг не членам преступной организации офис получал оплату в виде процентов от произведенных сумм. В общей сложности через так называемую "прачечную" прошло около 100 млн долларов США", — говорится в сообщении НАБУ.

