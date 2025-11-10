АТ "НАЕК "Енергоатом" інформує, що 10 листопада в офісі товариства проводяться слідчі дії, які здійснюють представники Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Про це повідомляють у пресслужбі "Енергоатому", передає портал "Коментарі".

В Енергоатомі відреагували на розслідування НАБУ і САП

"Енергоатом повністю співпрацює зі слідчими органами, надає всі запитувані матеріали та сприяє об’єктивному і прозорому розслідуванню. Компанія не перешкоджає проведенню процесуальних дій і зацікавлена у всебічному з’ясуванні всіх обставин", – зазначають у компанії.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Національне антикорупційне бюро України спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою розкрили подробиці операції "Мідас", в ході якої розслідуються корупційні махінації у сфері енергетики.

Зазначається, що основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів Енергоатому у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.

"Зокрема, контрагентам Енергоатому нав’язувались умови сплати відкату за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву "шлагбаум". До реалізації схеми керівник злочинної організації залучив колишнього заступника керівника Фонду державного майна, який у подальшому став радником міністра енергетики, а також колишнього правоохоронця, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки компанії", – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що використовуючи службові зв’язки в міністерстві та державній компанії, вони забезпечували контроль над кадровими рішеннями, процесами закупівель і рухом фінансових потоків.