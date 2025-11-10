АО НАЭК "Энергоатом" информирует, что 10 ноября в офисе общества проводятся следственные действия, которые осуществляют представители Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Об этом сообщают в пресс-службе "Энергоатома", передает портал "Комментарии".

В Энергоатоме отреагировали на расследование НАБУ и САП

"Энергоатом полностью сотрудничает со следственными органами, предоставляет все запрашиваемые материалы и способствует объективному и прозрачному расследованию. Компания не препятствует проведению процессуальных действий и заинтересована во всестороннем уяснении всех обстоятельств", – отмечают в компании.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Национальное антикоррупционное бюро Украины совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой раскрыли подробности операции "Мидас", в ходе которой расследуются коррупционные махинации в сфере энергетики.

Отмечается, что основным направлением деятельности преступной организации было систематическое извлечение неправомерной выгоды от контрагентов Энергоатома в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов.

"В частности, контрагентам Энергоатома навязывались условия уплаты отката за избежание блокирования платежей за предоставленные услуги/поставленную продукцию или лишение статуса поставщика. Эта практика получила название "шлагбаум". К реализации схемы руководитель преступной организации привлек бывшего заместителя руководителя Фонда государственного имущества, а также правоохранителя, занимавшего должность исполнительного директора по физической защите и безопасности компании", – говорится в сообщении.

Отмечается, что, используя служебные связи в министерстве и государственной компании, они обеспечивали контроль над кадровыми решениями, процессами закупок и движением финансовых потоков.