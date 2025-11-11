Колишній міністр оборони Умєров відреагував на заяву прокурора САП про вплив Міндіча на роботу Міноборони

Секретар Ради національної безпеки і оборони України, колишній міністр оборони Рустем Умєров відреагував на заяви прокурора САП про можливий вплив бізнесмена Тимура Міндіча на роботу Міноборони під час його перебування на посаді. Політик назвав такі твердження безпідставними та закликав перевіряти будь-які гучні заяви.

Рустем Умєров. Фото з відкритих джерел

У дописі на Facebook Рустем Умєров пояснив, що під час виконання обов’язків міністра регулярно зустрічався з виробниками, постачальниками техніки та озброєнь, а також представниками бізнесу. За його словами, одна з таких зустрічей справді відбулася з Тимуром Міндічем, проте мала робочий характер і не призвела до жодних домовленостей.

"Будь-які спроби пов’язати мою роботу в Міністерстві оборони з "впливом" якихось осіб – безпідставні. Зокрема, була зустріч із Тимуром Міндічем, на якій обговорювалося питання щодо бронежилетів за контрактом. У підсумку контракт було розірвано через невідповідність продукції вимогам, і ніякий продукт не був поставлений", – написав Умєров.

Реакція Умєрова пролунала на тлі розслідування НАБУ та САП у межах операції "Мідас", яка тривала понад 15 місяців. За даними слідства, детективи викрили діяльність впливової злочинної організації, яка контролювала фінансові потоки у стратегічних секторах, зокрема в енергетиці та обороні. Правоохоронці провели понад 70 обшуків, зібрали близько тисячі годин аудіозаписів та повідомили про підозри низці високопосадовців.

Серед фігурантів справи бізнесмен Тимур Міндіч, якого підозрюють у створенні та координації корупційних схем, що впливали на державні підприємства.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що НАБУ оголосило про підозру ексміністру Олексію Чернишову у справі про незаконне збагачення.

Також "Коментарі" писали, що Тимофій Милованов заявив про вихід із наглядової ради "Енергоатома" через відсутність реакції на корупційний скандал.