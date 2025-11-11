logo_ukra

Суспільство Скандали "Вся влада в країні посиплеться": у ВР заявили про серйозну проблему для Зеленського
"Вся влада в країні посиплеться": у ВР заявили про серйозну проблему для Зеленського

НАБУ повідомило про підозру ексміністру Олексію Чернишову у справі про незаконне збагачення. Він може піти на угоду зі слідством і розкрити корупційну мережу.

11 листопада 2025, 20:18
Автор:
avatar

Slava Kot

Колишній віцепрем’єр-міністр України та ексміністр національної єдності Олексій Чернишов став фігурантом масштабного антикорупційного розслідування у сфері енергетики. Йому повідомлено про підозру у незаконному збагаченні та недекларуванні доходів. Про це 11 листопада заявив прокурор Сергій Савицький під час засідання Вищого антикорупційного суду.

"Вся влада в країні посиплеться": у ВР заявили про серйозну проблему для Зеленського

Колишній віцепрем’єр-міністр Олексій Чернишов. Фото з відкритих джерел

За даними слідства, Чернишов нібито отримав від членів злочинної організації, очолюваної бізнесменом Тимуром Міндічем, щонайменше 500 тисяч доларів. Як повідомили у НАБУ, колишній посадовець входив до кола осіб, які відвідували так звану "пральню". Це місце, де здійснювалась легалізація незаконних коштів. Детективи задокументували передачу йому та його довіреній особі понад 1,2 млн доларів США та майже 100 тисяч євро готівкою.

Бюро також оприлюднило аудіозаписи, на яких члени угруповання обговорюють передачу коштів колишньому урядовцю, використовуючи для нього кодове ім’я "Че Гевара".

Народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко заявив, що ексвіцепрем’єр нібито веде переговори з НАБУ про угоду зі слідством і готовий "здати всіх причетних" до корупційної схеми. За його словами, це матиме серйозні наслідки для влади.

"Чернишов веде перемовини з НАБУ і готовий піти на угоду зі слідством і здати всіх. Це ключова проблема Банкової зараз. Якщо це станеться, то вся влада в країні посиплеться. Чернишов не просто друг Зеленського, а кум. І точно все знає", — написав Гончаренко.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Тимофій Милованов заявив про вихід із наглядової ради "Енергоатома" через відсутність реакції на корупційний скандал.

Також "Коментарі" писали, що у НАБУ розповіли про "пральню" на 100 млн доларів зі зв’язками з РФ.



Джерело: https://t.me/oleksiihoncharenko/50727
