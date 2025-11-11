"Вся власть в стране посыплется": в ВР заявили о серьезной проблеме для Зеленского

Бывший вице-премьер-министр Украины и экс-министр национального единства Алексей Чернышев стал фигурантом масштабного антикоррупционного расследования в сфере энергетики. Ему доложено о подозрении в незаконном обогащении и недекларировании доходов. Об этом 11 ноября заявил прокурор Сергей Савицкий во время заседания Высшего антикоррупционного суда.

Бывший вице-премьер-министр Алексей Чернышев. Фото из открытых источников

По данным следствия, Чернышев якобы получил от членов преступной организации, возглавляемой бизнесменом Тимуром Миндичем, не менее 500 тысяч долларов. Как сообщили в НАБУ, бывшее должностное лицо входило в круг лиц, посещавших так называемую "прачечную". Это место, где происходила легализация незаконных средств. Детективы задокументировали передачу ему и его доверенному лицу более 1,2 млн. долларов США и почти 100 тысяч евро наличными.

Бюро также обнародовало аудиозаписи, на которых члены группировки обсуждают передачу средств бывшему чиновнику, используя для него кодовое имя "Че Гевара".

Народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что экс-вицеппремьер якобы ведет переговоры с НАБУ о соглашении со следствием и готов "сдать всех причастных" к коррупционной схеме. По его словам, это будет иметь серьезные последствия для власти.

"Чернышев ведет переговоры с НАБУ и готов пойти на сделку со следствием и сдать всех. Это ключевая проблема Банковой сейчас. Если это произойдет, то вся власть в стране посыплется. Чернышев не просто друг Зеленского, а кум. И точно все знает", – написал Гончаренко.

