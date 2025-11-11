logo_ukra

Полетіли перші голови: хто заявив про свій відхід через корупційний скандал в енергетиці
Полетіли перші голови: хто заявив про свій відхід через корупційний скандал в енергетиці

Тимофій Милованов заявив про вихід із наглядової ради "Енергоатома" через відсутність реакції на корупційний скандал.

11 листопада 2025, 19:55
Корупційний скандал у державній енергетичній компанії "Енергоатом" отримав перші кадрові наслідки. Президент Київської школи економіки, ексміністр економіки та член наглядової ради НАЕК "Енергоатом" Тимофій Милованов оголосив про достроковий вихід із її складу. Причиною він назвав відсутність адекватної реакції керівництва компанії на корупційні звинувачення, озвучені НАБУ.

Полетіли перші голови: хто заявив про свій відхід через корупційний скандал в енергетиці

Тимофій Милованов. Фото з відкритих джерел

Тимофій Милованов у Facebook зазначив, що ініціював позачергове засідання наглядової ради, закликавши тимчасово відсторонити всіх посадовців, чиї імена згадуються у матеріалах слідства, а також створити незалежний Комітет з етики та комплаєнсу. На його думку, це необхідно для проведення прозорого аудиту закупівель, фінансових операцій і системи контролю з залученням міжнародних експертів.

"Я складаю свої повноваження члена наглядової ради "Енергоатома"… Я відчуваю, що нас просто заговорюють. І не бачу ні в кого рішучості, яку відчуваю в собі. Усі ці місяці я намагався спонукати наглядову раду запустити комітети, почати працювати, а не боротися за призначення ще одного радника чи жалітися на протокольні речі", – написав Милованов.

Полетіли перші голови: хто заявив про свій відхід через корупційний скандал в енергетиці - фото 2

Заява Милованова про вихід зі складу наглядової ради "Енергоатома"

10 листопада НАБУ та САП оголосили про завершення спецоперації "Мідас", яка тривала понад 15 місяців. Розслідувачі викрили масштабну корупційну мережу, що контролювала фінансові потоки у сферах енергетики та оборони. Проведено понад 70 обшуків, зібрано близько тисячі годин аудіозаписів. За даними НАБУ, високопосадовці обговорювали "відкати" та схеми розподілу державних коштів, зокрема у структурах, пов’язаних з "Енергоатомом".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що з'явилася перша реакція Зеленського на масштабний корупційний скандал в енергетиці.

Також "Коментарі" писали, що міністерка енергетики Гринчук відреагувала на постанову про її звільнення через корупційний скандал.



Джерело: https://www.facebook.com/share/p/19viyUUdZY/
