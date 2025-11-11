Полетели первые головы: кто заявил о своем уходе из-за коррупционного скандала в энергетике

Коррупционный скандал в государственной энергетической компании "Энергоатом" получил первые кадровые последствия. Президент Киевской школы экономики, экс-министр экономики и член наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом" Тимофей Милованов объявил о досрочном выходе из его состава. Причиной он назвал отсутствие адекватной реакции руководства компании на коррупционные обвинения, озвученные НАБУ.

Тимофей Милованов. Фото из открытых источников

Тимофей Милованов в Facebook отметил, что инициировал внеочередное заседание наблюдательного совета, призвав временно отстранить всех должностных лиц, чьи имена упоминаются в материалах следствия, а также создать независимый Комитет по этике и комплаенсу. По его мнению, это необходимо для проведения прозрачного аудита закупок, финансовых сделок и системы контроля с привлечением международных экспертов.

"Я слагаю свои полномочия члена наблюдательного совета "Энергоатома"... Я чувствую, что нас просто заговаривают. И не вижу ни у кого решительности, которую чувствую в себе. Все эти месяцы я пытался побуждать наблюдательный совет запустить комитеты, начать работать, а не бороться за назначение еще одного советника или жаловаться на протокольные вещи", – написал Милованов.

Заявление Милованова о выходе из состава наблюдательного совета "Энергоатома"

10 ноября НАБУ и САП объявили о завершении спецоперации "Мидас", которая длилась более 15 месяцев. Расследователи разоблачили масштабную коррупционную сеть, контролировавшую финансовые потоки в сферах энергетики и обороны. Проведено более 70 обысков, собрано около тысячи часов аудиозаписей. По данным НАБУ, чиновники обсуждали "откаты" и схемы распределения государственных средств, в частности в структурах, связанных с "Энергоатомом".

