Бывший министр обороны Умеров отреагировал на заявление прокурора САП о влиянии Миндича на работу Минобороны

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, бывший министр обороны Рустем Умеров отреагировал на заявления прокурора САП о возможном влиянии бизнесмена Тимура Миндича на работу Минобороны во время его пребывания в должности. Политик назвал такие утверждения безосновательными и призвал проверять какие-либо громкие заявления.

Рустем Умеров. Фото из открытых источников

В сообщении на Facebook Рустем Умеров пояснил, что при исполнении обязанностей министра регулярно встречался с производителями, поставщиками техники и вооружений, а также представителями бизнеса. По его словам, одна из таких встреч действительно состоялась с Тимуром Миндичем, однако носила рабочий характер и не привела ни к каким договоренностям.

"Любые попытки связать мою работу в Министерстве обороны с "влиянием" каких-либо лиц — безосновательны. В частности, была встреча с Тимуром Миндичем, на которой обсуждался вопрос о бронежилете по контракту. В итоге контракт был расторгнут из-за несоответствия продукции требованиям, и никакой продукт не был поставлен", — написал Умеров.

Реакция Умерова прозвучала на фоне расследования НАБУ и САП в рамках операции "Мидас", которая длилась более 15 месяцев. По данным следствия, детективы разоблачили деятельность влиятельной преступной организации, которая контролировала финансовые потоки в стратегических секторах, в том числе в энергетике и обороне. Правоохранители провели более 70 обысков, собрали около тысячи часов аудиозаписей и сообщили о подозрениях ряду чиновников.

Среди фигурантов дела бизнесмен Тимур Миндич, подозреваемый в создании и координации коррупционных схем, влиявших на государственные предприятия.

