Фігурант корупційної справи НАБУ скаржився, що йому важко нести хабар: яка сума була в двох сумках



















Під час масштабної антикорупційної операції "Мідас" детективи НАБУ зафіксували розмови учасників злочинної організації, яка діяла у сфері енергетики. На одному з аудіозаписів фігурант скаржиться, що йому було фізично складно нести хабар у 1,6 мільйона доларів готівкою, у двох сумках.

Фігурант справи НАБУ скаржився, що важко нести хабар. Скриншот з відео НАБУ

Операція "Мідас", проведена Національним антикорупційним бюро спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, тривала понад 15 місяців. За цей час правоохоронці зібрали близько 1000 годин аудіозаписів і задокументували діяльність високопосадової злочинної організації, що контролювала корупційні схеми в енергетиці та обороні.

За даними НАБУ, ця організація мала вплив на державні підприємства, зокрема на АТ "НАЕК "Енергоатом"". У межах операції проведено понад 70 обшуків, до яких залучили всіх детективів бюро.

На одному з оприлюднених записів, зроблених детективами НАБУ, фігурант із псевдонімом “Рьошик” ділиться подробицями передачі хабаря.

"Вона з ручкою така. Ну як ноут, просто запакований. І все. Я ж Капеллі потім допакував, бо я забрав лимон і в тій же коробці віддав 1,6. Але 1,6 нести до картини таке собі задоволення", — йдеться в записі НАБУ.

Чоловік несе сумки. Скриншот з відео НАБУ

Як з’ясувало слідство, легалізацією незаконно отриманих коштів займався окремий офіс у центрі Києва, який належав родині колишнього нардепа, а нині сенатора РФ Андрія Деркача. Цей офіс функціонував як “пральня” для хабарів. За даними НАБУ, через цей офіс пройшло близько 100 мільйонів доларів США.

