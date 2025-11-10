Стало відомо, чиї гроші у мішках з фото НАБУ у справі про корупцію в енергетиці

Рубрики
У межах масштабної антикорупційної операції "Мідас", яку проводять НАБУ та САП, у мережі поширили фото з мішками, наповненими доларами, євро та гривнями. Народний депутат Ярослав Железняк пояснив, звідки взялися ці гроші та кому вони фактично належали.
Гроші у справі про корупцію в енергетиці. Фото: НАБУ
Як зазначив Железняк, оприлюднені на фото гроші в мішках, це, по суті, гроші українських громадян, зібрані через підвищення тарифів на електроенергію.
Железняк нагадав, що понад рік тому тодішній міністр енергетики Герман Галущенко ініціював рішення уряду підвищити тариф для населення вдвічі, до 4,32 гривні за кВт*год. Офіційно це пояснювалося "необхідністю стабілізувати енергосистему", однак, за словами Железняка, саме після цього зросли прибутки "Енергоатому", який, як з’ясували детективи НАБУ, фігурує у корупційній схемі.
За даними слідства, частину коштів, отриманих державним підприємством, виводили через схеми, організовані помічниками колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача.
