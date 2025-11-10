Стало відомо, чиї гроші у мішках з фото НАБУ у справі про корупцію в енергетиці

У межах масштабної антикорупційної операції "Мідас", яку проводять НАБУ та САП, у мережі поширили фото з мішками, наповненими доларами, євро та гривнями. Народний депутат Ярослав Железняк пояснив, звідки взялися ці гроші та кому вони фактично належали.

Гроші у справі про корупцію в енергетиці. Фото: НАБУ

Як зазначив Железняк, оприлюднені на фото гроші в мішках, це, по суті, гроші українських громадян, зібрані через підвищення тарифів на електроенергію.

"Шановні українці… для вашого розуміння ось ці мішки доларів, євро і гривень… це мішки наповненні вашими грошима з підняття тарифу на електроенергію", — написав депутат.

Железняк нагадав, що понад рік тому тодішній міністр енергетики Герман Галущенко ініціював рішення уряду підвищити тариф для населення вдвічі, до 4,32 гривні за кВт*год. Офіційно це пояснювалося "необхідністю стабілізувати енергосистему", однак, за словами Железняка, саме після цього зросли прибутки "Енергоатому", який, як з’ясували детективи НАБУ, фігурує у корупційній схемі.

За даними слідства, частину коштів, отриманих державним підприємством, виводили через схеми, організовані помічниками колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача.

"Як ми вже знаємо 10-15% від кожного тендеру збирав Міндіч через помічників Деркача. А прибуток Енергоатому тоді списали на "амортизацію". Тож, коли дивитесь на цю купу грошей — памʼятайте, що майже кожна копійка була оплачена вами, коли тарифи збільшили у два рази. І трохи там є ще міжнародних грошей, та грошей з податків", — пояснив Железняк.

