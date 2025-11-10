Стало известно, чьи деньги в мешках с фото НАБУ по делу о коррупции в энергетике

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
В рамках масштабной антикоррупционной операции "Мидас", проводимой НАБУ и САП, в сети распространили фото с мешками, наполненными долларами, евро и гривнами. Народный депутат Ярослав Железняк объяснил, откуда взялись эти деньги и кому они фактически принадлежали.
Деньги по делу о коррупции в энергетике. Фото: НАБУ
Как отметил Железняк, обнародованные на фото деньги в мешках, это, по сути, деньги украинских граждан, собранные из-за повышения тарифов на электроэнергию.
Железняк напомнил, что более года назад министр энергетики Герман Галущенко инициировал решение правительства повысить тариф для населения вдвое, до 4,32 гривны за кВт*ч. Официально это объяснялось "необходимостью стабилизировать энергосистему", однако, по словам Железняка, именно после этого выросли доходы "Энергоатома", который, как выяснили детективы НАБУ, фигурирует в коррупционной схеме.
Деньги по делу о коррупции в энергетике. Фото: НАБУ
Деньги по делу о коррупции в энергетике. Фото: НАБУ
Деньги по делу о коррупции в энергетике. Фото: НАБУ
По данным следствия, часть средств, полученных государственным предприятием, выводилась через схемы, организованные помощниками бывшего народного депутата, а ныне сенатора РФ Андрея Деркача.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что НАБУ обнародовало новые факты по делу "Мидас". С киевского офиса, связанного с семьей российского сенатора Деркача, отмывали около 100 миллионов долларов.
Также "Комментарии" писали, что сразу два министра могут потерять свои должности из-за коррупционного скандала в энергетике.