Стало известно, чьи деньги в мешках с фото НАБУ по делу о коррупции в энергетике
НОВОСТИ

Стало известно, чьи деньги в мешках с фото НАБУ по делу о коррупции в энергетике

Нардеп Ярослав Железняк заявил, что мешки с деньгами на фото НАБУ по операции "Мидас" наполнены средствами украинцев, полученными из-за повышения тарифов на электроэнергию.

10 ноября 2025, 17:30
Автор:
avatar

Slava Kot

В рамках масштабной антикоррупционной операции "Мидас", проводимой НАБУ и САП, в сети распространили фото с мешками, наполненными долларами, евро и гривнами. Народный депутат Ярослав Железняк объяснил, откуда взялись эти деньги и кому они фактически принадлежали.

Деньги по делу о коррупции в энергетике. Фото: НАБУ

Как отметил Железняк, обнародованные на фото деньги в мешках, это, по сути, деньги украинских граждан, собранные из-за повышения тарифов на электроэнергию.

"Уважаемые украинцы… для вашего понимания вот эти мешки долларов, евро и гривен… это мешки наполнены вашими деньгами с поднятия тарифа на электроэнергию", – написал депутат.

Железняк напомнил, что более года назад министр энергетики Герман Галущенко инициировал решение правительства повысить тариф для населения вдвое, до 4,32 гривны за кВт*ч. Официально это объяснялось "необходимостью стабилизировать энергосистему", однако, по словам Железняка, именно после этого выросли доходы "Энергоатома", который, как выяснили детективы НАБУ, фигурирует в коррупционной схеме.

Деньги по делу о коррупции в энергетике. Фото: НАБУ

Деньги по делу о коррупции в энергетике. Фото: НАБУ

Деньги по делу о коррупции в энергетике. Фото: НАБУ

По данным следствия, часть средств, полученных государственным предприятием, выводилась через схемы, организованные помощниками бывшего народного депутата, а ныне сенатора РФ Андрея Деркача.

"Как мы уже знаем 10-15% от каждого тендера собирал Миндич через помощников Деркача. А прибыль Энергоатома тогда списали на "амортизацию". Итак, когда смотрите на эту кучу денег — помните, что почти каждая копейка была оплачена вами, когда тарифы увеличили в два раза. И немного там есть еще международные деньги, и деньги с налогов", — пояснил Железняк.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что НАБУ обнародовало новые факты по делу "Мидас". С киевского офиса, связанного с семьей российского сенатора Деркача, отмывали около 100 миллионов долларов.

Также "Комментарии" писали, что сразу два министра могут потерять свои должности из-за коррупционного скандала в энергетике.



Источник: https://t.me/yzheleznyak/14866
