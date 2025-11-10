Фигурант коррупционного дела НАБУ жаловался, что ему тяжело нести взятку: какая сумма была в двух сумках



















Во время масштабной антикоррупционной операции "Мидас" детективы НАБУ зафиксировали разговоры участников действовавшей в сфере энергетики преступной организации. На одной из аудиозаписей фигурант жалуется, что ему было физически сложно нести взятку в 1,6 миллиона долларов наличными, в двух сумках.

Фигурант дела НАБУ жаловался, что тяжело нести взятку. Скриншот с видео НАБУ

Операция "Мидас", проведенная Национальным антикоррупционным бюро совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой, длилась более 15 месяцев. За это время стражи порядка собрали около 1000 часов аудиозаписей и задокументировали деятельность высокопоставленной преступной организации, которая контролировала коррупционные схемы в энергетике и обороне.

По данным НАБУ, эта организация оказала влияние на государственные предприятия, в частности на АО "НАЭК "Энергоатом"". В рамках операции проведено более 70 обысков, в которые были привлечены все детективы бюро.

На одной из обнародованных записей, сделанных детективами НАБУ, фигурант с псевдонимом "Рьошик" делится подробностями передачи взятки.

"Она с ручкой такая. Ну как ноут, просто упакован. И все. Я же Капелле потом допаковал, потому что я забрал лимон и в той же коробке отдал 1,6. Но 1,6 нести к картине такое себе удовольствие", — говорится в записи НАБУ.

Человек несет сумки. Скриншот с видео НАБУ

Как выяснило следствие, легализацией незаконно полученных средств занимался отдельный офис в центре Киева, принадлежавший семье бывшего нардепа, а ныне сенатора РФ Андрея Деркача. Этот офис функционировал как прачечная для взяток. По данным НАБУ, через этот офис прошли около 100 миллионов долларов США.

