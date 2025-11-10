logo

Главная Новости Общество Криминал Фигурант коррупционного дела НАБУ жаловался, что ему тяжело нести взятку: какая сумма была в двух сумках
commentss НОВОСТИ Все новости

Фигурант коррупционного дела НАБУ жаловался, что ему тяжело нести взятку: какая сумма была в двух сумках

НАБУ обнародовало детали операции "Мидас", где один из фигурантов жаловался, что ему было тяжело нести взятку в 1,6 миллиона долларов наличными.

10 ноября 2025, 18:00
Автор:
avatar

Slava Kot








Во время масштабной антикоррупционной операции "Мидас" детективы НАБУ зафиксировали разговоры участников действовавшей в сфере энергетики преступной организации. На одной из аудиозаписей фигурант жалуется, что ему было физически сложно нести взятку в 1,6 миллиона долларов наличными, в двух сумках.

Фигурант коррупционного дела НАБУ жаловался, что ему тяжело нести взятку: какая сумма была в двух сумках

Фигурант дела НАБУ жаловался, что тяжело нести взятку. Скриншот с видео НАБУ

Операция "Мидас", проведенная Национальным антикоррупционным бюро совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой, длилась более 15 месяцев. За это время стражи порядка собрали около 1000 часов аудиозаписей и задокументировали деятельность высокопоставленной преступной организации, которая контролировала коррупционные схемы в энергетике и обороне.

По данным НАБУ, эта организация оказала влияние на государственные предприятия, в частности на АО "НАЭК "Энергоатом"". В рамках операции проведено более 70 обысков, в которые были привлечены все детективы бюро.

На одной из обнародованных записей, сделанных детективами НАБУ, фигурант с псевдонимом "Рьошик" делится подробностями передачи взятки.

"Она с ручкой такая. Ну как ноут, просто упакован. И все. Я же Капелле потом допаковал, потому что я забрал лимон и в той же коробке отдал 1,6. Но 1,6 нести к картине такое себе удовольствие", — говорится в записи НАБУ.

Фигурант коррупционного дела НАБУ жаловался, что ему тяжело нести взятку: какая сумма была в двух сумках - фото 2

Человек несет сумки. Скриншот с видео НАБУ

Как выяснило следствие, легализацией незаконно полученных средств занимался отдельный офис в центре Киева, принадлежавший семье бывшего нардепа, а ныне сенатора РФ Андрея Деркача. Этот офис функционировал как прачечная для взяток. По данным НАБУ, через этот офис прошли около 100 миллионов долларов США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сразу два министра рискуют потерять свои должности из-за коррупционного скандала в энергетике.

Также "Комментарии" писали, что стало известно, чьи деньги в мешках с фото НАБУ по делу о коррупции в энергетике.



