Друг и бизнес-партнер Миндича Александр Степура выводит дроновый бизнес из Украины и идет на IPO

Недавно "OBOZ" опубликовал материал, где провел детальный анализ деятельности Skyeton, а также связь со скандально известными братьями Тимуром и Леонидом Миндичем. "Комментарии", в свою очередь, выяснили, как компания Skyeton, без каких-либо препятствий выводит интеллектуальную собственность из Украины.

Друг и бизнес-партнер Миндича Александр Степура, возможно, выводит дроновый бизнес из Украины

Пока украинское государство усиливает контроль над экспортом технологий двойного назначения, Skyeton демонстрирует другую реальность, в которой производство, интеллектуальная собственность и каналы снабжения постепенно перемещаются за пределы Украины. Детально изучив собранные материалы, мы можем говорить о картине трансформации бизнеса, который только формально остается украинским.

Производство Skyeton выведено за границу

Согласно корпоративной структуре, Skyeton имеет по меньшей мере 10 иностранных юридических лиц, из которых 9 являются активными, тогда как в Украине функционирует только одна ключевая компания — ООО "АВК "Скаэтон", владельцами которой являются Skyeton Holding AS (82,37%) и АО "Закрытый недиверсифицированный венчурный фонд Керера". Часть этих структур не отражена в публичной отчетности, в частности, юрлица в США и Великобритании. Это четко демонстрирует, что международная деятельность для Skyeton – это не побочное направление, а основа бизнес-модели.

В 2025 году Skyeton вышла на британский оборонный рынок и объявила о создании совместного предприятия в Великобритании вместе с Prevail Partners, основанной бывшими британскими военными Justin Hedges OBE и Damian Huntingford OBE.

В июне 2025 года они зарегистрировали британское юридическое лицо Skyeton Prevail Solutions Limited, которое через Prevail Partners Ltd принадлежит двум упомянутым британским ветеранам. Директорами новой структуры указаны Christopher Alan Baxter и Pavlo Shevchuk.

В ноябре 2025 года Skyeton публично заявила об амбиции заменить британские военные БПЛА Watchkeeper WK450 производства Thales UK, предлагая Raybird как более дешевую и гибкую альтернативу. Компания ожидает, что Великобритания и НАТО могут направить часть уже выделенной Украине помощи на инвестиции в британское производство Raybird, чтобы затем поставлять эти дроны украинской армии.

Отдельно Skyeton объявила о намерении подать заявку на участие в программе Corvus, которая ищет замену Watchkeeper WK450. Потенциальный контракт оценивается в £156 млн, а объявление победителя ожидается 1 мая 2026 года.

Prevail Partners на своем сайте позиционирует этот проект как часть инициативы Президента Украины Владимира Зеленского и Премьер-министра Великобритании Кира Стармера по созданию в Британии совместных предприятий с украинскими технологиями.

В Словакии Skyeton создала полноценный производственный цикл: металлообработка, композитные материалы, электросистемы, монтаж, испытание. Завод в Ганиске — это не "площадка сборки", а структурированный производственный центр, который уже в 2024-2025 годах заявил о планах производить десятки дронов в год с перспективой выхода на сотню. Компания планирует увеличить численность работников на словацком заводе до 200 до конца 2025 года.

Этот шаг тяжело назвать случайным. В Украине с 2022 года действуют ограничения Госэкспортконтроля на передачу технологий двойного назначения за границу, а также на предоставление технической поддержки иностранным лицам. В Словакии этих ограничений нет. Компания сама это признает: производство в ЕС позволяет удовлетворить спрос за границей именно потому, что словацкая юрисдикция дает свободу экспорта.

Еще одна интересная деталь: по словам владельца, заводы в Украине загружены всего на 50%. И, несмотря на это, новые инвестиции в $3,5 млн, а потенциально еще $15 млн направляются не внутрь страны, а за ее пределы. В результате Словакия (фактический производственный хаб) и потенциально Великобритания становятся ключевыми центрами производства Skyeton за пределами Украины.

IP Skyeton за границей

Распределение интеллектуальной собственности Skyeton выглядит как сознательная стратегия. Факты говорят сами за себя:

● Европе и Украине; патенты действуют в США

● международные PCT-заявки прекращены (ceased);

● Канаде, Сингапуре, ЕС и Украине; права на торговые марки Skyeton и Raybird размещены в США

● владельцами выступают разные юридические и физические лица: от Skyeton Holding AS до Степуры и Топтуна.

Это означает, что ключевые технологические активы выходят из украинского контекста так же, как и производство.

Распыленность IP создает два следствия:

1. компания становится менее зависимой от украинских регуляций;

2. большая часть юридических прав, связанных с технологиями, сосредоточена в юрисдикциях, где работают словацкие, американские или британские подразделения.

То есть производство за границей и IP за границей – это два элемента одной системы.

Экспорт: документы фиксируют регулярные поставки дронов в Европу и ОАЭ

Несмотря на то, что в Украине действует запрет на экспорт технологий двойного назначения, в 2023-2025 годах по предварительным оценкам мог быть осуществлен:

● 35 поставок запчастей из Skyeton (Украина) в Tropozond (Словакия).

из Skyeton (Украина) в Tropozond (Словакия). ● Январь 2024 : отправка демонстрационного БПЛА в ОАЭ.

: отправка демонстрационного БПЛА в ОАЭ. ● Январь 2025 : отправка образца в Данию (Quadsat).

: отправка образца в Данию (Quadsat). ● Последующие заявления о продаже странам НАТО со словацкого завода.

Это не разовые случаи, а системный экспортный поток, фиксируемый внешними сервисами. И здесь снова мы видим сцепление трех компонентов:

1. Завод за границей разрешает производить продукцию без украинских запретов.

разрешает производить продукцию без украинских запретов. 2. IP за границей дает свободу продавать и лицензировать вне украинской юрисдикции.

дает свободу продавать и лицензировать вне украинской юрисдикции. 3. Экспорт за границу происходит несмотря на военные ограничения, но органично вписывается в схему международного присутствия компании.

Что это значит для Украины

Особенно показательно то, что Skyeton готовится к выходу на IPO, зарегистрировав в феврале 2024 года эстонскую структуру на Nasdaq CSD и разместив 37 млн акций при оценке почти €95 млн. В годовом отчете компания указывает лишь €49 тыс. выручки и €201 тыс. Skyeton USA Inc., Skyeton Inc. и Skyeton Trade Ltd вообще не попали в отчетность.

Также в отчете отсутствует польская Tropozond, которая формально не принадлежит Skyeton, но фактически является частью экспортной инфраструктуры. Это уже не просто международное присутствие. Это перенесение ключевых активов за пределы украинской юрисдикции. В результате Skyeton фактически создает параллельную экосистему, независимую от украинского контроля: от патентов до производственных линий и поставок. Skyeton – пример компании, которая в условиях военного положения и строгих ограничений смогла выстроить модель, переносящую ключевые активы за границу: производство, интеллектуальную собственность и логистику. Вопрос только в том, почему украинские власти этого не хотят замечать.