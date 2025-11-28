logo

Главная Новости Общество Скандалы СМИ: Данилов мог торговать местами в санкционных списках – пленки Миндича
СМИ: Данилов мог торговать местами в санкционных списках – пленки Миндича

Пленки Миндича: СМИ сообщают о вероятной причастности Алексея Данилова к торговле местами в санкционных списках

28 ноября 2025, 14:31
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Коррупционный скандал с "пленками Миндича" набирает обороты. Так, на новой порции "пленок Миндича" могут быть данные, что бывший секретарь СНБО Алексей Данилов наверняка торговал санкционными списками. Об этом сообщает 49000.

СМИ: Данилов мог торговать местами в санкционных списках – пленки Миндича

СМИ: Данилов мог торговать местами в санкционных списках – пленки Миндича

Как заявляет источник издания в НАБУ, детективы расшифровали еще имена ряда чиновников, проходивших под разными позывными на пленках Миндича. Так, в частности, по прозвищу Молдован или Хухря проходит экс-секретарь СНБО Алексей Данилов.

Также сказано, что в Офисе Миндича-Деркача найдены отчеты от Хухри (Молдован-Данилов), которые направлялись разным бизнесменам за внесение и невнесение в списки санкций. Еще там сказано, что Молдован (он же Хухря) оперировал суммами, которые колеблются от 300 до 500 тысяч долларов США.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что НАБУ и САП пришли с обысками домой к главе Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. В иностранных СМИ уже заявили, что обыски связаны с операцией "Мидас" по хищениям в энергетике Украины.

Сам руководитель ОП Андрей Ермак дал комментарий по поводу следственных действий НАБУ и САП в соцсетях:

"Сегодня НАБУ и САП действительно проводят процессуальные действия у меня дома. Никаких препятствий у следователей нет. Им был предоставлен полный доступ к квартире, на месте – мои адвокаты, взаимодействующие с правоохранителями. С моей стороны — полное содействие".

Стоит отметить, что в СМИ и от представителей украинского политикума распространялись сообщения о том, что на так называемых "пленках Миндича" по масштабной коррупции фигурирует человек по прозвищу "Али-Баба", раздающий указания правоохранительным органам по атакам на САП и НАБУ, и это якобы может быть Андрей Ермак.



