Корупційний скандал із “плівками Міндіча” набирає обертів. Так, на новій порції “плівок Міндіча” можуть бути дані, що колишній секретар РНБО Олексій Данілов напевно торгував санкційними списками. Про це повідомляє 49000.

ЗМІ: Данілов міг торгувати місцями в санкційних списках – плівки Міндіча

Як заявляє джерело видання в НАБУ, детективи розшифрували ще імена низки чиновників, які проходили під різними позивними на плівках Міндіча. Так, зокрема, під прізвиськом Молдован чи Хухря проходить екссекретар РНБО Олексій Данілов.

Також сказано, що в Офісі Міндіча-Деркача знайдено звіти від Хухрі (Молдован-Данілов), які направлялися різним бізнесменам за внесення та невнесення до списків санкцій. Ще там сказано, що Молдован (він же Хухря), оперував сумами, які коливаються від 300 до 500 тисяч доларів США.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що НАБУ і САП прийшли з обшуками додому до глави Офісу Президента України Андрія Єрмака. В іноземних ЗМІ вже заявили, що обшуки пов’язані з операцією "Мідас" щодо розкрадань в енергетиці України.

Сам керівник ОП Андрій Єрмак дав коментар стосовно слідчих дій НАБУ і САП у соцмережах:

"Сьогодні НАБУ і САП дійсно проводять процесуальні дії у мене вдома. Жодних перешкод у слідчих немає. Їм було надано повний доступ до квартири, на місці – мої адвокати, які взаємодіють із правоохоронцями. З мого боку — повне сприяння".

Варто зазначити, що у ЗМІ та від представників українського політикуму поширювалися повідомлення про те, що на так званих "плівках Міндіча" за масштабною корупцією фігурує людина на прізвисько "Алі-Баба", яка роздає вказівки правоохоронним органам щодо атак на САП та НАБУ, і це нібито може бути Андрій Єрмак.