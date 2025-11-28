НАБУ і САП прийшли з обшуками додому до глави Офісу Президента України Андрія Єрмака. В іноземних ЗМІ вже заявили, що обшуки пов’язані з операцією "Мідас" щодо розкрадань в енергетиці України.

Андрій Єрмак прокоментував обшуки у нього вдома

Сам керівник ОП Андрій Єрмак дав коментар стосовно слідчих дій НАБУ і САП у соцмережах:

"Сьогодні НАБУ і САП дійсно проводять процесуальні дії у мене вдома. Жодних перешкод у слідчих немає. Їм було надано повний доступ до квартири, на місці – мої адвокати, які взаємодіють із правоохоронцями. З мого боку — повне сприяння".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що НАБУ та САП проводять обшуки у голови Офісу президента Андрія Єрмака в урядовому кварталі 28 листопада. Як передає портал "Коментарі", про це пише низка українських ЗМІ. Також інформацію підтверджує нардепи Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко.

Зокрема, журналісти "УП" повідомляють, що їм вдалося зафіксувати на відео, як на територію урядового кварталу зайшли близько 10 співробітників Національного антикорупційного бюро та Спеціальної антикорупційної прокуратури.

"НАБУ та САП проводять вранці обшуки у Андрія Єрмака", — пише нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.

"НАБУ та САП проводять обшуки у Андрія Єрмака", – написав Олексій Гончаренко.

Варто зазначити, що у ЗМІ та від представників українського політикуму поширювалися повідомлення про те, що на так званих "плівках Міндіча" за масштабною корупцією фігурує людина на прізвисько "Алі-Баба", яка роздає вказівки правоохоронним органам щодо атак на САП та НАБУ, і це нібито може бути Андрій Єрмак.