НАБУ и САП пришли с обысками домой к главе Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. В иностранных СМИ уже заявили, что обыски связаны с операцией "Мидас" по хищениям в энергетике Украины.

Андрей Ермак прокомментировал обыски у него дома

Сам руководитель ОП Андрей Ермак дал комментарий по поводу следственных действий НАБУ и САП в соцсетях:

"Сегодня НАБУ и САП действительно проводят процессуальные действия у меня дома. Никаких препятствий у следователей нет. Им был предоставлен полный доступ к квартире, на месте мои адвокаты, которые взаимодействуют с правоохранителями. С моей стороны – полное содействие".

В частности, журналисты УП сообщают, что им удалось зафиксировать на видео, как на территорию правительственного квартала зашли около 10 сотрудников Национального антикоррупционного бюро и Специальной антикоррупционной прокуратуры.

"НАБУ и САП проводят утром обыски у Андрея Ермака", — пишет нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

"НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака", – написал Алексей Гончаренко.

Стоит отметить, что в СМИ и от представителей украинского политикума распространялись сообщения о том, что на так называемых "пленках Миндича" по масштабной коррупции фигурирует человек по прозвищу "Али-Баба", раздающий указания правоохранительным органам по атакам на САП и НАБУ, и это якобы может быть Андрей Ермак.