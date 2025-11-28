logo_ukra

BTC/USD

90897

ETH/USD

3001.53

USD/UAH

42.19

EUR/UAH

48.87

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події НАБУ прийшло з обшуками до Єрмака: деталі
commentss НОВИНИ Всі новини

НАБУ прийшло з обшуками до Єрмака: деталі

На територію урядового кварталу зайшли близько 10 співробітників НАБУ та САП

28 листопада 2025, 08:45
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

НАБУ та САП проводять обшуки у голови Офісу президента Андрія Єрмака в урядовому кварталі 28 листопада. Як передає портал "Коментарі", про це пише низка українських ЗМІ. Також інформацію підтверджує нардепи Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко.

НАБУ прийшло з обшуками до Єрмака: деталі

Андрій Єрмак. Фото: з відкритих джерел

Зокрема, журналісти "УП" повідомляють, що їм вдалося зафіксувати на відео, як на територію урядового кварталу зайшли близько 10 співробітників Національного антикорупційного бюро та Спеціальної антикорупційної прокуратури.

"НАБУ та САП проводять вранці обшуки у Андрія Єрмака", — пише нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.

"НАБУ та САП проводять обшуки у Андрія Єрмака", – написав Олексій Гончаренко.

Варто зазначити, що у ЗМІ та від представників українського політикуму поширювалися повідомлення про те, що на так званих "плівках Міндіча" за масштабною корупцією фігурує людина на прізвисько "Алі-Баба", яка роздає вказівки правоохоронним органам щодо атак на САП та НАБУ, і це нібито може бути Андрій Єрмак.

Нагадаємо, 10 листопада 2025 року НАБУ заявило про масштабну операцію "Мідас", спрямовану на викриття корупції в енергетичній сфері.

НАБУ проводило обшуки у бізнесмена та співвласника "Кварталу 95" Тимура Міндіча, якого називають близьким партнером президента Володимира Зеленського.

Відомо, що Міндіч поїхав із України кілька годин до обшуків. Слідчі також прийшли до Германа Галущенка та компанії "Енергоатом".

Читайте також на порталі "Коментарі" — Центральне управління Національного антикорупційного бюро України оголосило у розшук Тимура Міндіча та Олександра Цукермана. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє сайт МВС України.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини