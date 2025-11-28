НАБУ прийшло з обшуками до Єрмака: деталі

НАБУ та САП проводять обшуки у голови Офісу президента Андрія Єрмака в урядовому кварталі 28 листопада. Як передає портал "Коментарі", про це пише низка українських ЗМІ. Також інформацію підтверджує нардепи Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко.

Андрій Єрмак. Фото: з відкритих джерел

Зокрема, журналісти "УП" повідомляють, що їм вдалося зафіксувати на відео, як на територію урядового кварталу зайшли близько 10 співробітників Національного антикорупційного бюро та Спеціальної антикорупційної прокуратури.

"НАБУ та САП проводять вранці обшуки у Андрія Єрмака", — пише нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.

"НАБУ та САП проводять обшуки у Андрія Єрмака", – написав Олексій Гончаренко.

Варто зазначити, що у ЗМІ та від представників українського політикуму поширювалися повідомлення про те, що на так званих "плівках Міндіча" за масштабною корупцією фігурує людина на прізвисько "Алі-Баба", яка роздає вказівки правоохоронним органам щодо атак на САП та НАБУ, і це нібито може бути Андрій Єрмак.

Нагадаємо, 10 листопада 2025 року НАБУ заявило про масштабну операцію "Мідас", спрямовану на викриття корупції в енергетичній сфері.

НАБУ проводило обшуки у бізнесмена та співвласника "Кварталу 95" Тимура Міндіча, якого називають близьким партнером президента Володимира Зеленського.

Відомо, що Міндіч поїхав із України кілька годин до обшуків. Слідчі також прийшли до Германа Галущенка та компанії "Енергоатом".

Читайте також на порталі "Коментарі" — Центральне управління Національного антикорупційного бюро України оголосило у розшук Тимура Міндіча та Олександра Цукермана. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє сайт МВС України.



