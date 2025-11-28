НАБУ пришло с обысками к Ермаку: детали

НАБУ и САП проводят обыски у главы Офиса президента Андрея Ермака в правительственном квартале 28 ноября. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет ряд украинских СМИ. Также информацию подтверждает нардепы Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко.

Андрей Ермак. Фото: из открытых источников

В частности журналисты "УП" сообщают, что им удалось зафиксировать на видео, как на территорию правительственного квартала зашли около 10 сотрудников Национального антикоррупционного бюро и Специальной антикоррупционной прокуратуры.

"НАБУ и САП проводят утром обыски у Андрея Ермака", — пишет нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

"НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака", – написал Алексей Гончаренко.

Стоит отметить, что в СМИ и от представителей украинского политикума распространялись сообщения о том, что на так называемых "пленках Миндича" по масштабной коррупции фигурирует человек по прозвищу "Али-Баба", раздающий указания правоохранительным органам по атакам на САП и НАБУ, и это якобы может быть Андрей Ермак.

Напомним, 10 ноября 2025 года НАБУ заявило о масштабной операции "Мидас", направленной на разоблачение коррупции в энергетической сфере.

НАБУ проводило обыски у бизнесмена и совладельца "Квартала 95" Тимура Миндича, которого называют близким партнером президента Владимира Зеленского.

Известно, что Миндич уехал из Украины несколько часов до обысков. Следователи также пришли к Герману Галущенко и компании "Энергоатом".

Центральное управление Национального антикоррупционного бюро Украины объявило в розыск Тимура Миндича и Александра Цукермана. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает сайт МВД Украины.




